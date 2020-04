Amici 2020, storia finita fra Talisa e Javier

editato in: da

La storia fra Talisa e Javier, nata ad Amici 2020, è finita. I due ballerini si erano innamorati nel corso della loro partecipazione allo show di Maria De Filippi. La love story però non ha resistito alla fine del programma. Così lontano dalle telecamere Javier e Talisa si sono detti addio. A causare la rottura sarebbe stata la lontananza, l’impossibilità di vedersi, ma anche i progetti per il futuro molto diversi.

Nonostante ciò fra i due ex è rimasto un bel sentimento, come ha svelato lo stesso Javier in un’intervista a MondoTv24. “Siamo amici da sempre – ha raccontato -. Abbiamo un bel rapporto, abbiamo vissuto insieme il percorso, si è creato un bel rapporto tra di noi, un bel sentimento… Non ci siamo visti per la quarantena, dobbiamo vederci e capire. Dopo la quarantena? Dipende, dobbiamo vederci… Anche capire i piani di vita di Talisa. Dentro la casetta non è una relazione normale”.

Attualmente Javier vive con Nicolai, anche lui ballerino e suo rivale ad Amici 2020. Entrambi, a causa del loro carattere impulsivo e spigoloso, hanno dato del filo da torcere non solo alla De Filippi, ma anche agli insegnanti di danza come Timor Steffens e Alessandra Celentano.

“Quella di Amici è stata una belle esperienza, un percorso difficile, ma di crescita. Mi ha dato modo di capire tante cose – ha spiegato -. Piano piano ho imparato sempre di più a capire come funzionava il programma. Ho cercato anche di imparare a controllare il mio carattere, la rabbia e le emozioni. Anche il fatto di metterti a confronto con tanti telespettatori da casa. Un privilegio ballare anche per loro. È stato difficile ma bello“.

“L’episodio successo ad Amici mi ha fatto pensare molto – ha raccontato parlando delle liti con Nicolai e con la giuria di Amici 2020 -. Ho riflettuto e ho fatto tesoro delle parole della Celentano. Ricordo quando guardandomi negli occhi mi ha detto ‘Javier se vuoi davvero stare qui devi fare quello che ti viene chiesto’. Poi dopo è arrivato anche Nicolai. Lì ho visto da fuori come era il mio atteggiamento. Nicolai è stato un esempio di come non dovevo essere in quel momento”.