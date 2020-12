Amici 2020, è scontro tra Arisa e la Pettinelli. Arianna sorprende tutti

editato in: da

È una puntata davvero ricca di sorprese, quella che è andata in onda sabato 19 dicembre: la gara ad Amici 2020 si fa sempre più emozionante, e anche in questa occasione non sono mancate piccole tensioni tra i professori. In particolare, ad aver scaldato gli animi è stata la sfida di Arianna.

La ragazza è stata scelta da Anna Pettinelli per affrontare una bravissima cantante di nome Federica, pronta ad entrare nella scuola di Amici e sottrarle il banco con il suo talento. Ma per Arianna c’è stata una sorpresa: la sua coach Arisa ha deciso di chiedere per lei una giustificazione, esentandola così dalla sfida. Si tratta di una situazione inedita, sebbene Maria De Filippi abbia confermato che da regolamento sia possibile farlo.

“Ho chiesto di giustificarti non perché non creda nelle tue potenzialità” – ha spiegato Arisa – “bensì perché penso che tu abbia bisogno di tempo. Hai a disposizione tantissimi strumenti per crescere, ma è giusto che ti diano il tempo di usarli. Io preferirei che tu oggi non sfidassi e approfondissi gli insegnamenti che la scuola ti offre”. Immediata la reazione della Pettinelli, che non ha apprezzato la decisione della sua collega.

“Io non posso fare niente, se esiste questa possibilità. Non ho motivo di appellarmi” – si è sfogata Anna – “Personalmente però se cominciamo a giustificare la gente non finiamo più. Ci sono ragazzi che il banco se lo meritano più di Arianna, che al momento ha dimostrato di non avere un comportamento degno della scuola di Amici“. Poi ha espresso la sua opinione anche in riferimento a Federica, chiamata a sfidare Arianna: “E allora alla ragazza che è qui dietro le quinte e sta morendo di paura, e che forse a mio avviso merita più di lei il posto, che cosa le racconti?“.

A mettere fine alla diatriba è stata proprio Arianna, dal momento che la scelta sull’affrontare o meno la sfida è ricaduta su di lei: “Ringrazio per l’opportunità, però non voglio passare per quella che sta qui dentro per affetto, non ho niente più degli altri ed è giusto che se ho una sfida io la faccia”. Un atteggiamento molto maturo e coraggioso, che ha dato vita ad una standing ovation tra il pubblico e gli altri allievi. Arisa e Anna Pettinelli hanno apprezzato il suo gesto, complimentandosi entrambe con lei.

E la sfida ha dunque avuto luogo: Federica, la nuova arrivata, ha mostrato un grande talento e una voce bellissima, ma Arianna ha dato prova delle sue incredibili abilità e si è riconfermata titolare del banco. Non solo, perché la giovane allieva ha conquistato tutti e tre i professori. Anche Rudy Zerbi e la Pettinelli hanno confessato che, se chiamati a giudicare, avrebbero scelto lei. Un’impresa difficile, ma che Arianna ha superato brillantemente.