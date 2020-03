Amici 2020, ancora scontri tra la De Filippi e la Celentano. E arriva in soccorso la Marcuzzi

editato in: da

Alla quarta puntata del serale di Amici la competizione ormai si è fatta evidente. Nervosismo, ansia e tensione, come la voglia di dimostrare il proprio valore e vincere, sono ormai sensazioni onnipresenti per i concorrenti del talent show di Maria De Filippi.

Dopo una puntata piuttosto movimentata, sono sei gli allievi rimasti a contendersi l’ambita finale. Maria De Filippi, così, ha guidato Javier, Nicolai, Giulia, Gaia, Nyv e Jacopo sfida dopo sfida. A valutarli, come sempre, la giuria esterna formata da Alessia Marcuzzi, Gabry Ponte e Vanessa Incontrada. Ai loro giudizi si aggiungono quelli dei professori, Peppe Vessicchio e Luciano Cannito, e il voto del pubblico attraverso il televoto.

Ospite speciale della serata, quindi, Alessia Marcuzzi, che è stata chiamata da Maria De Filippi per prendere il posto di Loredana Bertè, bloccata a Milano, nella giuria esterna. Immediato il feeling con Vanessa Incontrada, con la quale ha scambiato sorrisi ed opinioni. Ha dimostrato, inoltre, di conoscere il percorso dei ragazzi, esprimendo giudizi che hanno tenuto conto delle loro personalità e particolarità.

Occhi puntati sullo scontro tra gli unici due ballerini rimasti: Javier e Nicolai. È stato il primo a lanciare un guanto di sfida al secondo, che ha accettato senza timore. Entrambi ambiziosi e determinati a conquistare la vittoria, si sono preparati con grande dedizione all’esibizione, che ha diviso giuria e professori.

Javier ha affermato che, secondo la sua opinione, Nicolai non è un bravo ballerino contemporaneo. L’ha, quindi, sfidato su questo genere. I due hanno ballato con passione sulle note della colonna sonora del film Ghost. La classifica del primo girone ha dato ragione a Nicolai, così come Vanessa Incontrada:

Premetto che parliamo di due ballerini bravissimi. Continuo a dire che seguo il mio gusto, e mi ha trasportato di più Nicolai.

Nel secondo girone, a giudicare i ragazzi sono stati i professori. Javier e Nicolai hanno continuato a sfidarsi, seppur indirettamente su brani differenti. Nicolai, pur essendo piaciuto molto ad Alessia Marcuzzi, non ha incontrato il consenso di Alessandra Celentano che si è detta poco soddisfatta del ragazzo:

Io trovo che Nicolai potrebbe essere molto meglio. Vorrei di più da lui.

Grandi soddisfazioni, invece, per Javier che, finalmente, è riuscito a conquistare Vanessa Incontrada. L’attrice, commossa, ha affermato di aver cambiato opinione sul ballerino:

Mi hai chiesto che cosa dovevi fare per conquistarmi. Dovevi fare questo. Mi hai trafitto il cuore.

Piccolo scontro, di nuovo, tra Maria De Filippi e Alessandra Celentano a causa della discussione avvenuta nella scorsa puntata dopo la votazione della giuria esterna sulle esibizioni di Javier e Nicolai. La conduttrice, per eliminare ogni dubbio sulla correttezza della giuria, ha chiesto il parere di Eleonora Abbagnato, che ha affermato che entrambi i ragazzi sono estremamente talentuosi e che la scelta può dipendere solo dal gusto personale di chi vota. La padrona di casa, poi, è tornata a bacchettare, seppur con toni più amichevoli, l’insegnante di danza:

Quando dai dell’incompetente a tre persone molto educate crei conflitti nei ragazzi. E, pur volendoti bene, vorrei farti capire che, a volte, quando si giudica, un conto è dare un opinione un conto è dare una sentenza.

Javier e Nicolai, infine, si sono scontrati in una sfida diretta per conquistare un posto nella semifinale. Prima di giungere al verdetto, che ha premiato Javier, la De Filippi, ha voluto far riappacificare i due ballerini:

Visto il livello che avete, che è altissimo, vorrei che tutto quello che avete lo metteste nella danza. Lasciate le discussioni e le arrabbiature alle persone adulte. Stringetevi (simbolicamente) la mano.

Amici, giunge, così, alle battute finali. Nella prossima puntata si disputerà la semifinale e, senza ombra di dubbio, sarà una gara in cui i ragazzi si sfideranno senza risparmiarsi. Chi riuscirà ad arrivare alla finale e a conquistare la vittoria?