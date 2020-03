Amici 2020, i ragazzi in crisi. E Maria fa notare una gaffe di Vanessa Incontrada

editato in: da

Lo show di Maria De Filippi continua, nonostante l’assenza del pubblico in studio: la gara ormai è nel vivo e mancano solo tre puntate alla finale di Amici. Tra le liti tra i professori e i giudici, le crisi dei ragazzi e la competizione accesa, il clima nella scuola più famosa d’Italia è sempre più teso.

Dopo le polemiche della scorsa puntata la produzione ha deciso di accogliere la proposta di Gabry Ponte, che tutte le esibizioni dei ragazzi vengano valutate dai giudici e dai tecnici Beppe Vessicchio e Luciano Cannito, escludendo così i docenti della scuola.

Tra le polemiche dei professori (soprattutto di Alessandra Celentano) risentiti per questo provvedimento, anche questa puntata ha visto i ragazzi sfidarsi tutti contro tutti: solo Nyv è stata esclusa dalla gara – che può solo salvarsi dall’eliminazione finale – a causa di un allontanamento durante le prove dalla casetta.

La giovane cantante si è lasciata prendere dallo sconforto e si è abbandonata alle sue paure, andando nel panico, valutando addirittura di rinunciare al suo percorso nella scuola e alla gara verso la finale. Nyv però ha trovato in Vanessa Incontrada un porto sicuro: l’attrice ha confessato che in questo mestiere la paura è normale e non deve essere vista come un ostacolo, ma come qualcosa che fa crescere.

A smorzare l’attimo di tensione ci ha pensato Maria De Filippi, che ha chiesto alla Incontrada perché si fosse tolta le scarpe in diretta:

Scusami, avevo i piedi incriccati, mi facevano troppo male!

Una gaffe che non è riuscita, però, a distogliere l’attenzione dagli effetti dell’agitazione sempre più evidente nella scuola: anche Giulia durante le prove si è abbandonata alle lacrime e in puntata non ha dato il meglio di sé e Jacopo non ha mostrato la verve e l’ironia che solitamente lo contraddistinguono mettendolo. così, a rischio eliminazione.

E se Gaia ha confessato di aver paura di uscire trovando il conforto di Maria, Nicolai si è ritrovato attaccato da tutti gli altri ragazzi, che lo ritengono troppo supponente e presuntuoso, mentre Rudi Zerbi prendeva le sue difese.

Nonostante i contrasti, durante la puntata non sono mancati i consueti momenti di divertimento: anche questa volta Al Bano e Romina hanno fatto il loro ingresso in studio per il segmento Amici Prof, cantando uno dei loro successi, Sharazan, provocando l’ilarità dei presenti in studio (e non solo).

Tra pochi applausi, dovuti naturalmente allo studio semivuoto, la puntata è andata avanti fino alla sfida tra Nicolai e Javier, che tra battute al vetriolo e provocazioni, si sono giocati la maglia per passare alla prossima puntata.

Nicolai ha vinto la gara riuscendo ad accedere alla quarta puntata, ma Javier non ha accettato il risultato: il ballerino è uscito dallo studio con la volontà di andare via dalla scuola, difeso a spada tratta dalla Celentano. La professoressa ha accusato sia Cannito che i giudici esterni di non aver votato nel modo giusto, e solo l’intervento di Maria è riuscito a placare gli animi.

Nonostante i dubbi, Javier è rimasto in gara e ha deciso di continuare il suo percorso e sfidare gli altri. Anche questa puntata, nonostante la partenza in sordina, ha regalato agli spettatori tanti colpi di scena: chi sarà il prossimo eliminato?