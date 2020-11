Amici 2020, le prime sfide di canto e i casting di ballo: le anticipazioni

editato in: da

Siamo ad un passo dalla seconda puntata di Amici 2020, e già si inizia ad entrare nel vivo della sfida: stando alle anticipazioni, l’appuntamento vedrà protagonisti tre giovani cantanti pronti a tutto pur di mantenere il loro banco. C’è inoltre un posto ancora libero per la classe di danza, dunque continueranno i casting alla ricerca di un altro allievo per la scuola più amata d’Italia.

Questa nuova edizione di Amici vanta numerose novità, che regaleranno grandi emozioni ai telespettatori e molti colpi di scena. Eliminate le sfide di gruppo, i ragazzi dovranno dare prova delle loro abilità gareggiando in maniera individuale, ben consapevoli di rischiare ogni volta di perdere il banco che hanno faticosamente guadagnato. I docenti – che, ricordiamo, sono Arisa, Anna Pettinelli e Rudy Zerbi per il canto e Lorella Cuccarini, Alessandra Celentano e Veronica Peparini per il ballo – potranno infatti scegliere di volta in volta se confermare i giovani talenti a loro assegnati.

Nel corso dell’appuntamento di sabato 21 novembre saranno tre i cantanti a rischio di lasciare il talent show. Sangiovanni, Raffaele e Aka7even verranno chiamati ad esibirsi davanti ai due ospiti della puntata: Massimiliano Montefusco, general manager di RDS, e Daniela Cappelletti, conduttrice di Radio Italia. Altra novità di quest’anno sarà infatti la presenza di importanti emittenti radiofoniche, i cui rappresentanti avranno l’onere di scegliere quali inediti dei ragazzi potrebbero passare in radio.

Ebbene, questa volta ascolteranno gli inediti dei tre cantanti in sfida. Su Sangiovanni i pareri si divideranno: Daniela non trasmetterebbe il pezzo, mentre per Massimiliano il giudizio sarà positivo. Raffaele e Aka7even invece riusciranno a mettere d’accordo i due giudici, dal momento che entrambi apprezzeranno i loro singoli. Naturalmente il giudizio finale sarà rimesso ai professori e, stando alle anticipazioni, almeno per questa puntata nessun ragazzo dovrà rinunciare al banco.

Nel frattempo proseguiranno i casting di ballo, per riempire il posto vacante tra i banchi di Alessandra Celentano. Nel corso della puntata si esibiranno due ballerini di danza classica, tuttavia i professori si riserveranno ancora del tempo per decidere se uno di loro sarà ammesso ad Amici 2020. Non ci sono ancora notizie per quel che riguarda la situazione di Arianna, la giovane cantante che, nelle ore scorse, ha commesso diverse infrazioni al regolamento. È possibile che per lei verranno adottati dei provvedimenti disciplinari durante i prossimi giorni.