Amici 2020, prima coppia nella scuola: è amore tra Martina e Aka7even

I più attenti se ne erano accorti già nei primissimi giorni, ma ora non è più possibile nasconderlo: nella scuola di Amici 2020 è nata la prima coppia, formata da Martina Miliddi e Aka7even. Tra i due è scoppiato l’amore, e c’è stato persino tempo per qualche piccola scintilla di gelosia.

Martina è una delle giovani protagoniste di questa edizione di Amici, ballerina di grande talento che ha alle spalle un passato difficile – tanto da aver commosso Lorella Cuccarini, la sua coach. Nella casetta si è subito legata a Luca Marzano, il cantante conosciuto con il suo nome d’arte Aka7even. Tra di loro è nata una complicità che ha destato ben presto qualche sospetto, finalmente confermato: nel daytime di lunedì 14 dicembre, i due si sono scambiati parole d’amore che non lasciano più adito ad alcun dubbio.

A dir la verità, tutto ha avuto inizio a causa di un piccolo litigio. Nei giorni scorsi una nuova cantante ha fatto il suo ingresso ad Amici, strappando il banco a Letizia Bertoldi: stiamo parlando di Enula Bareggi, che è entrata a far parte del team di Rudy Zerbi. Per far colpo sui suoi nuovi compagni, la giovane si è esibita in un medley delle loro canzoni, lasciandoli tutti sorpresi. E Martina ha notato come questa piccola astuzia abbia destato l’interesse di Aka7even, suscitando in lei un moto di gelosia.

I due innamorati hanno quindi avuto un chiarimento, trovando qualche minuto solo per loro su un divano un po’ appartato. La Miliddi ha dato sfogo ai suoi sentimenti, spiegando quello che aveva provato nel vedere Enula e Aka7even scambiarsi degli sguardi strani: “Ti ha guardato e vi siete sorrisi, la mia sensazione è che tu ti fossi imbarazzato”. Il cantante si è subito giustificato, affermando di essere rimasto solamente stupito dal fatto che la nuova arrivata conoscesse il suo brano.

E poi, mentre erano stretti in un tenero abbraccio, sono arrivate le dolci parole che tutti i fan stavano aspettando: “Come devo fartelo capire che ci sei solo tu? Io con te sto proprio bene, ti cerco perché sto bene. E ti cerco perché sono innamorato”. Martina, emozionata come non mai, gli ha chiesto se fosse sicuro di queste dichiarazioni, e Aka7even non si è fatto pregare nel darle conferma: “Non è che sono sicuro, ci metto la mano sul fuoco”.