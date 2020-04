Amici 2020, tutti i premi in palio per la finale

editato in: da

Si avvicina la finale di Amici 2020 che verrà trasmessa il 3 aprile su Canale Cinque. L’ultima puntata dello show si preannuncia ricco di colpi di scena con quattro concorrenti che si sfideranno per conquistare il primo premio messo in palio da Maria De Filippi. A contendersi la vittoria due ballerini e due cantanti al termine di un’edizione molto complicata, ma anche emozionante e sorprendente sotto tanti punti di vista.

Dopo polemiche, sfide, lacrime e dibattiti, a conquistare la finale di Amici 2020 sono stati Gaia Gozzi, Giulia Molino, Javier Rojas e Nicolai Gorodiskii. A scegliere il vincitore saranno i telespettatori che potranno farlo da casa tramite il televoto i cui proventi verranno devoluti alla Protezione Civile. I premi consegnati nel corso della finale saranno cinque. Il vincitore di Amici 2020 otterrà 150 mila euro, durante la serata inoltre verranno assegnati i premi per la categoria canto e ballo per un valore di 50 mila euro l’uno. Fra i premi che Maria De Filippi consegnerà anche il Premio Tim della critica, che viene assegnato dai giornalisti e ammonta a ben 50 mila euro, e il premio Tim Music per l’inedito che ha ricevuto più ascolti sulla piattaforma che ha un valore di 20 mila euro. Infine tutti i finalisti avranno a disposizione il premio Marlù di 7 mila euro.

In studio, come sempre, ci saranno la giuria e i professori di Amici 2020. A giudicare e commentare le performance saranno Alessia Marcuzzi, Vanessa Incontrada e Gabry Ponte. Non mancherà poi il Var composto dal maestro Vessicchio e Luciano Cannito, accompagnati dai professori: Anna Pettinelli, Stash, Rudy Zerbi, per la categoria canto, e Alessandra Celentano, Veronica Peparini e Timor Steffens, per il ballo. Non resta che attendere l’ultima puntata del serale per scoprire chi vincerà. Tutti e quattro i concorrenti hanno dimostrato di avere talento, ma soprattutto sono molto apprezzati dal pubblico.