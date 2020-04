Amici 2020, Nicolai fa una rivelazione sulla finale

editato in: da

Ora che i riflettori si sono spenti sul palco di Amici 2020, è tempo di confessioni inedite e di stupefacenti rivelazioni. Le tensioni della finale si sono finalmente sciolte, e i giovani protagonisti possono ricapitolare la loro esperienza nella scuola più famosa d’Italia, proprio come accaduto a Nicolai Godoroskii.

Il ballerino si è sempre distinto non solo per la sua bravura, ma anche per il suo caratterino. Durante questa edizione di Amici, ci sono state occasioni in cui ha tenuto un comportamento giudicato particolarmente scorretto dai professori, tanto da essersi guadagnato anche qualche punizione. Nicolai ha suscitato molto scalpore sul web, tra chi lo ha sempre sostenuto e chi invece non apprezzava molto il suo atteggiamento esuberante.

Nei giorni scorsi, stemperata l’ansia della finale che ha visto Gaia trionfare, Nicolai ha iniziato a fare il punto della situazione e sembra aver maturato un proprio pensiero in merito a quanto accaduto durante il serale. Come accaduto a Javier Rojas, il suo “rivale” ad Amici 2020, anche il giovane ballerino ucraino ha dimostrato di aver capito quali sono stati i suoi punti deboli. In un post su Instagram ha ricordato come il 7 marzo scorso fosse stato sottoposto a provvedimento disciplinare per il suo comportamento, e ora sembra aver preso in considerazione i suoi errori.

“Sapevo che il pubblico mi ha conosciuto tardi, quindi sapevo che non avevo chance con il pubblico. Ma sta migliorando ultimamente” – ha confessato il giovane in un commento sotto il post in questione. Nicolai era consapevole di non aver fatto presa sul pubblico, sia a causa del fatto che è entrato in gara in un secondo momento, sia per il suo atteggiamento sopra le righe. Ma ora sta facendo dei passi avanti per migliorarsi.

Non è tutto qui: dopo la finale, Nicolai ci ha dimostrato di aver saputo passare sopra ad ogni rivalità con il suo collega Javier, arrivando addirittura a stringere con lui un bel rapporto. Il ballerino cubano, non potendo rientrare a casa, ha trovato ospitalità a Perugia proprio presso l’abitazione del giovane Godoroskii. I due si stanno cimentando in una convivenza che, a quanto pare, si starebbe rivelando davvero interessante. Tra di loro, che in gara hanno vissuto momenti di grande tensione, sembra essere nata un’amicizia del tutto inaspettata.