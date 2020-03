Amici 2020, il meglio e il peggio della quinta puntata

editato in: da

La quinta puntata di Amici 2020, come immaginava il pubblico, è stata ricca di colpi di scena. A dominare la scena, ancora una volta, lo scontro fra Javier e Nicolai, i ballerini più amati e discussi della trasmissione di Maria De Filippi. Ormai il programma è arrivato agli sgoccioli e la sfida è serrata, così tanto che alcuni concorrenti hanno provato a conquistare la finale con un’esibizione particolare.

Fra loro Javier che ha ballato di fronte alla giuria, ma non ha convinto Vanessa Incontrada che ha bocciato il ballerino. L’attrice spesso è stata al centro delle polemiche per via dei suoi giudici nei confronti di Valentin e di Javier, arrivando a discutere anche con Alessandra Celentano che l’ha definita “incompetente”. Le parole dell’insegnante di danza non sono piaciute alla De Filippi, scatenando un acceso confronto.

Dopo l’esibizione di Javier, la Celentano, Timor Steffens e Veronica Peparini hanno votato per mandare in finale il ballerino di Amici 2020. Dalla giuria invece è arrivata una bocciatura. “Ho bisogno di vederti in altre esibizioni”, ha sentenziato la Incontrada. D’accordo con lei anche Luciano Cannito e Rudy Zerbi. “Dovevi tirare fuori qualcosa di te e di speciale”, ha detto il primo, mentre il discografico ha aggiunto: “Quando non punti tutto sulla tecnica, viene fuori la magagna. La sua faccia è sempre la stessa”. Questa volta però la Celentano non ha replicato, scatenando la consueta lite in studio.

Spazio anche alle risate con l’ingresso di Al Bano e Romina che sono riusciti a regalare al pubblico qualche minuto di serenità. Carrisi e la Power si sono prestati al gioco organizzato da Maria De Filippi e hanno svelato qualcosa di più sul loro matrimonio. A conquistare la finale, al termine della puntata, sono stati Javier e Nicolai per la danza, mentre nella sezione canto Nyv è stata eliminata, garantendo l’accesso all’ultima sfida a Gaia e Giulia.