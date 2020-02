Amici 2020, il meglio e il peggio della prima puntata

editato in: da

Tanti ospiti, divertimento ed esibizioni: Maria De Filippi ci ha regalato una prima puntata di Amici 2020 scoppiettante e ricca di emozioni. L’attesissimo serale è iniziato e la sfida fra i ragazzi della scuola è già entrata nel vivo. Merito di un nuovo regolamento che non lascia spazio a tentennamenti, con un tutti contro tutti e nessun coach come in passato.

Ancora una volta a conquistare la scena è la padrona di casa. Maria De Filippi, da grande professionista della tv, sa dettare i giusti tempi, coinvolgere i protagonisti dello show e fare le domande giuste. Non ci resta dunque che commentare la prima puntata di Amici 19 per scoprire ciò che ci è piaciuto e quello che invece non ci ha proprio convinto.

A regalarci il meglio, come era prevedibile, sono Al Bano e Romina, che fanno il loro ingresso in studio per il segmento Amici Prof, in cui sono gli alunni a giudicare i professori. L’esibizione sulle note di Felicità è strepitosa e svela, ancora una volta, la grande intesa fra la Power e Carrisi che, dopo aver cantato, danno vita a un divertente teatrino. Strepitosi! Proprio come Loredana Bertè che si dimostra un personaggio forte, così tanto da oscurare il resto della giuria. Forte, imprevedibile, senza peli sulla lingua, la cantante boccia gli alunni e dà giudizi senza riserve, diventando l’idolo dei social.

E se l’energia di Emma Marrone – ospite di Amici con Alessandra Amoroso, Ermal Meta, J-Ax e Ghali – lascia ancora senza parole, a deludere un po’ è Tommaso Paradiso. L’ex leader dei TheGiornalisti sembra in imbarazzo ed è fin troppo timido nell’esprimere giudizi, rischiando di essere messo in ombra da personalità più forti, come quella di Loredana Bertè o di Gabry Ponte. Un “nì” invece per Vanessa Incontrada, donna sensibile, coraggiosa e stupenda, ma che forse ha ancora bisogno di prendere confidenza con un format nuovo come quello di Amici. Alla fine ad abbandonare la trasmissione sono Martina e Francesco, mentre Javier è il concorrente che convince di più.