Amici 2020, Maria De Filippi si commuove per Jacopo e Valentin commenta su Instagram

Maria De Filippi si commuove ad Amici dopo l’eliminazione di Jacopo Ottonello e Valentin commenta su Instagram. Ormai è guerra fra la conduttrice e l’ex allievo di Amici 2020 che ha abbandonato la trasmissione dopo uno scontro verbale con la De Filippi.

Una lite scoppiata proprio perché Valentin aveva affermato di voler lasciare la trasmissione anche in seguito a una vittoria nella sfida con Jacopo. “Ora basta – aveva tuonato Maria, nel corso della terza puntata di Amici 2020 -. Se vuoi andare, puoi andartene senza fare la sfida con Jacopo. Questo programma è così da 20 anni. Hai avuto un altro insegnante perché non ti andavano bene i tuoi professori e non li rispetti. Mi riferisco a Natalia, spesso la correggi. Pensi di essere più bravo della Titova? Ognuno stia al suo posto. Nel momento in cui dici che fai la sfida con Jacopo e anche se lo batti vuoi andare via, quella è la porta. Penso che lui meriti più di te di stare qua. È rispettoso, fa lezione, è puntuale e impara tutti i pezzi”.

Nel corso della quarta puntata di Amici 2020, Jacopo ha abbandonato il talent show dopo una sfida di canto. Un addio che è stato molto sofferto soprattutto per Maria De Filippi che si è commossa salutando il ragazzo. “Scusatemi – ha mormorato la conduttrice, sciogliendosi in lacrime -. Sei perbene, Jacopo. Tu lo sei. Ti auguro il meglio Jacopo, davvero”. Anche il giovane cantante si è commosso di fronte alle parole della moglie di Costanzo, mentre tutta la giuria, composta da Alessia Marcuzzi, Vanessa Incontrada e Gabry Ponte, si è alzata in piedi per applaudirlo.

Poco dopo sul profilo Instagram di Valentin è apparso un commento. Accanto a un frame di Amici 2020, il ballerino ha scritto: “Meglio essere me stesso con mille difetti che seguire la massa dei finti perfetti”. Una frecciatina a Maria De Filippi e alle sue lacrime per Jacopo Ottonello?