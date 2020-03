Amici 2020, Maria raggiunge il suo obiettivo: pace fatta tra Javier e Nicolai

editato in: da

Puntata estremamente importante per Amici di Maria De Filippi. Si è, infatti, finalmente disputata la semifinale della diciannovesima edizione de talent show. I ragazzi giunti a questo punto del percorso sono estremamente talentuosi e si sono guadagnati la stima del pubblico e della giura.

Nyv, Gaia Gozzi, Giulia Molino, Nicolai Gorodiskii e Javier Rojas sono riusciti a raggiungere questa importante tappa. Per prepararsi ad affrontarla, hanno studiato e provato le esibizioni per tutta la settimana. Non sono mancate delle difficoltà e crisi emotive, derivanti dalla pressione della finale che si avvicina e qualche gesto emozionante. Il ballerino Nicolai, infatti, si è offerto di dividere il premio con il suo rivale qualora riuscisse a vincere la categoria danza.

Presente, come sempre, una giuria esterna, chiamata a giudicare le esibizione dei concorrenti. Al fianco di Vanessa Incontrada e Gabry Ponte si è seduta, di nuovo, Alessia Marcuzzi. Non potevano mancare, inoltre, i professori di danza e di canto e il Var, composto da Beppe Vessicchio e Luciano Cannito.

Gli occhi, anche questa volta, sono stati tutti puntati sulla sfida tra gli unici due ballerini rimasti: Nicolai e Javier. Entrambi dal carattere schietto e determinati a vincere, hanno diviso giuria, pubblico e professori e sono stati spesso protagonisti di forti scontri. Seppur la tregua voluta da Maria De Filippi è sembrata vacillare nei giorni passati, i ballerini si sono dati battaglia a suon di esibizioni provando a mantenere professionalità e sportività.

Dopo settimane passate a guardarsi in modo particolare, – ha affermato la De Filippi sui ballerini – adesso i due convivono, anzi Nicolai ha detto che dividerebbe il premio con Javier. Speriamo che questo sia di buon auspicio.

La pace è stata ribadita da entrambi i ballerini, che hanno danzato insieme in una bellissima coreografia di Giuliano Peparini. Nonostante la sfida in corso, Javier e Nicolai hanno mostrato un atteggiamento più rilassato e cordiale:

Da una settimana – ha affermato Javier – il nostro rapporto è bellissimo. Il rapporto è migliorato ultimamente tra di noi.

Della stessa opinione anche Nicolai, che ha messo da parte ogni rancore:

Questa settimana è stata bellissima.

L’obiettivo di Maria De Filippi, quindi, è stato raggiunto: i due ballerini, dal carattere talvolta scontroso, hanno fatto definitivamente pace, regalando al pubblico bellissime ed emozionanti esibizioni. Rapporto migliorato anche tra Giulia e Gaia, che hanno iniziato ad instaurare un’amicizia solo durante la fase serale del programma.

La semifinale di Amici è stata piena di colpi di scena: Gaia e Javier sono stati i primi a conquistare un posto per l’ultima puntata. Tutti i concorrenti si sono sfidati dando prova del loro talento, emozionando e catturando l’attenzione del pubblico. La finale è ormai alle porte: chi conquisterà la vittoria?