Amici 2020, Maria rivoluziona la finale e si scontra con la Celentano. Vince Gaia

Amici è finalmente giunto alla sua puntata finale. Dopo mesi di studio, allenamento e prove, i ragazzi che sono riusciti a conquistare l’ultima puntata si sono dati battaglia per ottenere il premio finale.

Sono quattro i ragazzi che sono riusciti ad arrivare alla finale di amici: Gaia Gozzi, Giulia Molino, Nicolai Gorodiskii e Javier Rojas. Le due cantanti e i due ballerini si sono sfidati per raggiungere il loro obiettivo e vincere, oltre il trofeo finale, anche altri cinque premi. Il vincitore, inoltre, ha la possibilità di partecipare anche ad Amici All Star.

A scegliere il vincitore il pubblico attraverso il televoto. In studio, però, non è mancata la giuria esterna formata da Vanessa Incontrada, Gabry Ponte e Alessia Marcuzzi. Presenti anche i professori di danza, quelli di canto e il Var, composto da Luciano Cannito e Beppe Vessicchio. Attraverso collegamenti, i concorrenti hanno potuto ascoltare, inoltre, il parere dei giornalisti della carta stampata e del web.

Ad aprire la puntata, Maria De Filippi che ha voluto dedicare dolci parole ad ognuno dei quattro ragazzi arrivati in finale dimostrando di essersi dedicata ad Amici con passione e attenzione e dimostrando di aver conosciuto a fondo i ragazzi che hanno partecipato. I finalisti, poi, prima di scontrarsi, si sono esibiti inaspettatamente insieme sulle note de Il Mondo di Jimmy Fontana. La conduttrice, così, ha rivoluzionato la finale: con uno studio vuoto e pochi ospiti ha scelto di iniziare nel segno della pace e della speranza e lasciando, almeno per un po’, la competizione in secondo piano.

Nello studio anche Alberto Urso, vincitore della passata edizione di Amici, che ha mostrato ai ragazzi la coppa da conquistare. A sostenere la De Filippi in questa importante puntata, inoltre, anche Fiorella Mannoia, Ermal Meta, Irama, Alessandra Amoroso, Emma Marrone, Enrico Nigiotti, Michele Bravi, Annalisa Scarrone, Fabrizio Moro, Giordana Angi che hanno cantato tutti insieme, seppur solo virtualmente, una bellissima versione di Un Senso di Vasco Rossi. Una sorpresa emozionante per il pubblico che ha assistito allo show da casa.

Non sono mancati, comunque, gli scontri. Nuovo battibecco, per esempio, tra Maria De Filippi ed Alessandra Celentano. Questa volta l’insegnante di danza non si è alzata in piedi per applaudire e salutare Nicolai, primo eliminato della serata. Immediatamente è arrivato il rimprovero della conduttrice:

Lo trovo non educato. Non litighiamo durante la finale, ma lo trovo poco educato.

Una “non-lite” sfociata in discussione a causa della quale la De Filippi perde il filo e fa una gaffe: si dimentica di premiare Javier che, con l’eliminazione di Nicolai, si è aggiudicato la vittoria nella categoria danza. Una disattenzione che la conduttrice, dopo aver sottolineato di essersene dimenticata per via del battibecco con la Celentano, recupera velocemente, complimentandosi con il ballerino.

Maria De Filippi, nonostante la Celentano, ha comunque cercato di creare un clima sereno. Così, prima di dare il via alla gara tra Javier, Nicolai, Gaia e Giulia, ha voluto regalare un momento commovente al suo pubblico, che segue Amici con grande affetto da ben diciannove edizioni. Un lungo successo destinato a continuare.

A trionfare, nella diciannovesima edizione di Amici, è stata Gaia. La cantante ha dimostrato tutto il suo talento conquistando la giuria, il pubblico e Maria De Filippi, che si è complimentata con lei dimostrandole grande affetto e stima. Dopo averla abbracciata (da lontano) ha esortato la ragazza a godersi la vittoria, ha festeggiato con lei con un sorriso a trentasei denti e poi le ha lasciato tutto lo spazio necessario per ringraziare e godersi il momento.