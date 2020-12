Amici 2020, Kika rimane nella scuola. Ed è scontro tra Rudy Zerbi e la Pettinelli

editato in: da

Nuove sfide per i ragazzi di Amici, che anche questa settimana hanno dovuto dimostrare di meritare il proprio banco nella scuola e quindi la presenza nel talent amatissimo dal pubblico di Canale 5.

Come nella scorsa puntata, Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano si sono scambiate battute al vetriolo su Rosa, che ancora una volta è stata oggetto di discussione tra le due insegnanti di ballo. La Celentano, che non è d’accordo sulla permanenza della ballerina nella scuola, ha avuto da ridire sulla sua esibizione, manchevole come sempre di tecnica e piena di difetti.

Non è stata d’accordo la Cuccarini, che invece, convinta dalla sua allieva, ha confermato la maglia di Rosa. Lo scorso sabato il pubblico ha dovuto salutare Giulio (allievo di Arisa) che ha perso la sfida contro Deddy, nuovo cantante entrato nella scuderia di Rudy Zerbi.

Ovviamente anche questa settimana non sono mancate le sfide: Anna Pettinelli infatti ha messo in discussione il banco di Kika, per far entrare la cantante Giulia, a suo dire più intonata e meno scolastica dell’allieva già nella scuola. Questa affermazione ha scatenato un acceso confronto sia con Arisa, che segue la cantante, che con Rudy Zerbi.

Il dibattito è scoppiato proprio a causa della parola “scolastica”, che ha acceso gli animi dei due insegnanti. La Pettinelli, dopo che i toni della discussione si sono alzati particolarmente, ha voluto tagliare corto, affermando: “Nessuno vuole ascoltare una discussione tra dei vecchi che litigano per una parola!”.

A giudicare le performance delle due ragazze è stato il musicista e produttore Alex Braga, che ha ritenuto le esibizioni di Kika più emozionante rispetto a quella di Giulia, permettendole di rimanere nella scuola di Amici: “La tecnica non è tutto. Spesso la parola perfezione fa rima con artefazione”.

Le polemiche tra Anna Pettinelli e Zerbi sono continuate nel corso della puntata, in particolare subito dopo l’esibizione di Leonardo Lamacchia. Il cantante, che durante la settimana aveva ricevuto i complimenti di Michele Canova, questa volta ha convinto la Pettinelli.

Rudy allora, sottolineando che Anna fino ad ora non aveva apprezzato Leonardo, ha ritenuto che questo repentino cambio di giudizio sia stato influenzato proprio dagli apprezzamenti di Canova, ritenendola una “gran leccata di c**o”. La Pettinelli ha replicato prontamente, rispondendogli: “Non ti permettere a mettermi in bocca parole che non ho mai detto”.

La maglia di Arianna invece è rimasta ancora in sospeso perché Rudy non ha notato né una crescita né una maturità nella cantante, dandole un’altra opportunità.