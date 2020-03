Amici 2020, Javier attacca Cannito e Vanessa Incontrada

editato in: da

Non c’è pace per Javier che continua a vivere male la sua esperienza ad Amici 2020 a causa del giudizio dei giudici dello show di Maria De Filippi. Il ballerino non ha digerito di aver perso la sfida con Nicolai e si prepara ad affrontarlo nella prossima puntata del talent.

In particolare Javier ha criticato i giudizi espressi da Vanessa Incontrada e Luciano Cannito, coreografo di Amici 2020. “Non sono d’accordo con quello che dice. Non è un pareggio – ha affermato il concorrente, criticando le parole del compagno di Rossella Brescia -. Continuo a pensare che avrei dovuto vincere io. L’interpretazione di Nicolai non è reale. All’inizio entra ubriaco e poi ha fatto delle lacrime che cadono dal viso… Non si fa così. Ha fatto anche un’espressione da pagliaccio! Vedendo il video, sono sempre più convinto di esser stato il migliore”.

Il ballerino non ha risparmiato critiche nemmeno a Vanessa Incontrada, giudice molto discusso di Amici 2020. “Sono molto deluso per quello che ha detto Vanessa Incontrada – ha confessato -. Lei che è un’attrice dovrebbe capire chi interpreta meglio… e io ho fatto l’interpretazione migliore! Sono deluso anche per Gabry Ponte, ma lui non sa com’è la tecnica delle coreografie di ballo”. L’attrice è stata criticata anche da Alessandra Celentano, ma lei si è difesa dall’accusa di essere “incompetente”, affermando di aver studiato in passato.

Pronta la risposta di Nicolai che ha raccolto il guanto di sfida di Javier. Nella prossima puntata di Amici 2020 infatti i due si sfideranno per decretare chi è il migliore. “Mi ha fatto tanto piacere quello che ha detto il maestro Cannito – ha affermato -. Io ho ballato meglio e ho fatto cose più difficili. Io ho ballato il 50% di quello che potevo. Ero deconcentrato. Mi concentrerò di più perché so che posso fare meglio. Sono tecnicamente molto più forte di Javier”.

Secondo le ultime indiscrezioni, Maria De Filippi sarebbe pronta a correre ai ripari dopo le recenti critiche mosse dai concorrenti nei confronti della giuria di Amici 2020.