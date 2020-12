Amici 2020, il meglio e il peggio della settimana: dal 14 al 19 dicembre

editato in: da

Una settimana turbolenta nella casetta di Amici 2020,tra provvedimenti disciplinari, conflitti e momenti crisi. Le sfide del sabato diventano sempre più difficili.

Amici 2020, l’esibizione deludente di Evandro

In occasione del 40°anniversario di John Lennon, la prof Anna Pettinelli chiede a Evandro di eseguire il brano Blackbirds dei Beatles. Il 14 dicembre, il ragazzo canta in studio, accompagnando il pezzo con la sua chitarra. La performance non è delle migliori: il suo ex insegnante Rudy Zerbi gli fa notare le stonature e definisce la sua esibizione come “un omicidio di canzone”.

La Pettinelli difende il suo studente e attribuisce i suoi errori all’emozione. Tuttavia, gli riconferma la maglia e gli dà un 7. Il giorno dopo, Anna decide di confrontarsi con Evandro. Usa parole dure con lui: gli dice che ha cantato come un cane e che deve lavorare sodo se vuole rimanere nella scuola. Gli affida due brani per sabato You need me, I don’t need you di Ed Sheeran e Muhammad Alì di Marco Mengoni.

Amici 2020: la sfida di Aka7Seven e la prima lezione di Tommaso

Aka7Seven riceve la busta della sfida in casetta, da parte di Arisa. La prof ha provinato Dorian e ne è rimasta molto impressionata. Nella lettera, l’insegnante spiega che ha trovato la new entry molto valida mentre Aka7Seven sembra fermo nel suo percorso di studi. Il ragazzo è deluso e non condivide l’opinione di Arisa.

Tommaso, il nuovo ballerino, incontra per la prima volta a lezione la Celentano che lo ha scelto come allievo. Alessandra chiarisce subito che lei non affida molti banchi e che richiede ai suoi studenti una qualità e un impegno elevati. Se, pertanto, Tommaso non si rivelerà all’altezza dei suoi standard, lo sostituirà.

Amici 2020, gli inediti di SanGiovanni e Leonardo e il brano di Deddy

Dalla mezzanotte del 15 dicembre sono disponibili, su tutte le piattaforme digitali, i primi due inediti di questa edizione di Amici: Gucci bag di SanGiovanni e Via Padova di Leonardo, prodotto da Michele Canova.

Anche a Deddy viene offerta la possibilità di lavorare con il noto produttore: Canova ha già iniziato a lavorare sul suo pezzo Il cielo contromano e lo fa ascoltare, riarrangiato, al ragazzo. Deddy si emoziona, è entusiasta e condivide la sua gioia con i compagni.

Amici 2020, il provvedimento disciplinare

Il 16 dicembre, Maria parla in diffusione ai ragazzi per comunicare loro una brutta notizia: la produzione ritiene che la casetta non sia in condizione igieniche accettabili. Ai ragazzi viene dato un tempo limite di quattro ore per pulire la loro abitazione che successivamente verrà ispezionata.

Se la situazione non dovesse migliorare, verrà messo in atto un provvedimento disciplinare che prevede l’estrazione di tre persone, i quali andranno in sfida nella puntata di sabato e di altre tre che, invece, non potranno esibirsi. Gli studenti si mettono subito al lavoro per evitare la punizione.

Il giorno successivo, la Pettinelli mostra un video dove si vedono tutti gli studenti impegnati nella pulizia della casetta, tranne uno: Aka7Seven. La prof decide di prendere un provvedimento disciplinare nei confronti del suo allievo che è in sfida sabato: il ragazzo potrà cantare solo cover, senza l’ausilio di barre e autotune. Il suo sfidante, invece, sarà libero di fare quello che vuole.

Aka7Seven reagisce male alla punizione inflitta; cerca conforto in Rosa ed Esa che definiscono la decisione di Anna “un’infamata”.

Dopo l’ispezione, la produzione reputa ancora precarie le condizioni della casa. Per mantenere l’imparzialità, abbandona l’idea del sorteggio e stabilisce che saranno i ragazzi stessi a scegliere i tre che andranno in sfida. Viene fatto subito il nome di Arianna e, dopo un confronto, quello di Riccardo e Rosa.

Le ragazze vivono la situazione come un’ingiustizia: Rosa si ribella mentre Arianna piange e prepara la valigia. Quest’ultima ha due sfide da preparare ed è sicura che uscirà dalla scuola.

Nei giorni successivi, le due allieve incontrano, a sorpresa, in palestra, le loro mamme che le sostengono e cercano loro di infondere loro coraggio per la sfida di sabato.

Amici 2020, Martina in crisi trova conforto in Samuele

Durante le prove del 17 dicembre, Martina ha qualche difficoltà con la coreografia del ballo Conga. La ragazza avverte un forte mal di pancia e trova conforto nelle parole di Samuele che la aiuta a gestire l’ansia. Il ballerino le consiglia di dimenticare tutto prima di danzare e di avere bene in mente che la vera sfida è solo nella sua testa.

Amici 2020, lo speciale di sabato 19 dicembre

Enula è la prima a esibirsi con O (Fly On) dei Coldplay, convincendo Zerbi a riconfermarle la maglia. Rosa vince la sfida contro Simone e ringrazia tutti, compresa la Celentano che ha sempre espresso giudizi negativi su di lei. Leonardo difende la sua permanenza nella scuola, cantando Via Padova. Riccardo si mette alla prova con un ballo ironico e sensuale; la Cuccarini non è completamente soddisfatta dal punto di vista tecnico ma garantisce il banco al suo allievo.

A sorpresa, Arisa decide di non far andare in sfida Arianna per darle il tempo di recuperare un po’ di equilibrio emotivo e di proseguire negli studi. Maria chiede alla ragazza se vuole comunque accettare la sfida che non è annullata ma solo rimandata. La cantante sceglie di esibirsi contro Federica per evitare critiche e non apparire agli occhi dei suoi compagni come una privilegiata. Arianna vince la sfida, cantando La sera dei miracoli.

Samuele esegue in modo impeccabile una coreografia della Peparini e riconferma il suo banco. Maria chiede inaspettatamente al ballerino di improvvisare una danza vestito da Babbo Natale.

Deddy ed Esa al centro del palco con i loro brani, ottengono giudizi positivi dal prof Zerbi e da due produttori radiofonici. Anche Giulia riconquista il suo banco con un assolo mentre Raffaele canta il suo pezzo Senza love e la cover Oro. Rudy trova che il ragazzo manchi di personalità ma Arisa difende a spada tratta il suo studente.

La Cuccarini apprezza molto la performance di Martina in Conga mentre la Celentano pensa che la ragazza abbia la “caviglia cadente“; la giovane ballerina ringrazia Samuele che l’ha aiutata durante le prove. La De Filippi ironizza sul fatto che Alessandra usi definizioni fantasiose per descrivere i difetti degli studenti.

Rosa coglie l’occasione per fare un regalo divertente alla prof più temuta della scuola, un rampino, un attrezzo che secondo la Celentano ricorda la forma del suo piede.