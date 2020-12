Amici 2020, il meglio e il peggio della settimana, dal 7 al 12 dicembre

editato in: da

Settimana intensa per gli alunni di Amici: dure prove da affrontare, qualche incomprensione con i prof e sfide in arrivo

Amici 2020, Riccardo è in sfida

Riccardo, il nuovo ballerino della Cuccarini si esibisce con l’assolo di hip hop Djomb, nonostante abbia subito un infortunio al ginocchio. Con qualche difficoltà, il ragazzo porta a termine l’esibizione. Lorella chiede al suo allievo di eseguire anche il passo a due con Martina, il tango Objection di Shakira.

La prof sa che i due alunni hanno fatto fatica a trovare l’intesa giusta, perdendo 48 ore di prove e, pertanto, dopo la performance li rimprovera affinché in futuro si mostrino più maturi e più professionali.

Il 10 dicembre è la volta dei casting di ballo che i ragazzi seguono sul monitor in casetta. Il nuovo candidato, Tommaso, ottiene ben tre semafori verdi con il suo assolo Acqua vitae. Riccardo pensa che lo metteranno in sfida con la new entry che considera molto forte da un punto di vista tecnico ma meno espressivo di lui.

Terminati i casting, Lorella chiede di parlare con Riccardo e gli comunica che probabilmente entrerà in sfida con Tommaso. L’allievo, però, travisa le parole della sua insegnante, facendo intendere agli altri che quest’ultima preferisca lui al nuovo ballerino. La Cuccarini ci tiene a puntualizzare la questione, chiama Riccardo al telefono davanti ai suoi compagni, ribadendo che, per ora, non ha messo a rischio il suo studente, pur ritenendo Tommaso un elemento valido.

Amici 2020, Zerbi “abbandona” Evandro

Evandro, allievo di Zerbi, si esibisce con la canzone Freak di Samuele Bersani. Il prof non è per niente soddisfatto perché l’allievo ha deciso, di sua iniziativa, di alzare di mezzo tono il brano, stonando sulle note più alte.

Inoltre, Rudy ha ascoltato dal monitor alcune frasi sgradevoli dette dal giovane cantante in casetta, in riferimento ad alcuni grandi artisti musicali. L’insegnante fa ascoltare quelle parole ai suoi compagni e alla De Filippi sul tablet con le cuffie.

A Zerbi non piace l’atteggiamento del ragazzo, pur non mettendone in discussione il talento e, pertanto, prende una decisione drastica, chiedendo a Evandro di scegliersi un altro insegnante. Sia Arisa che la Pettinelli lo vorrebbero; il 10 dicembre lo studente incontra separatamente le sue possibili nuove docenti. Dopo un’attenta valutazione, Evandro comunica ad Arisa di aver trovato con Anna un percorso di studi più adeguato.

Amici 2020, battibecco tra Arisa e la Pettinelli

L’8 dicembre, Letizia, soprano lirico leggero, canta al casting La regina della notte del Flauto Magico di Mozart e ottiene il banco grazie ad Arisa. Il giorno seguente, si esibisce con Vacanze Romane; secondo Arisa, la Pettinelli ha messo a disagio la ragazza prima della performance. Anna accusa la collega di voler “vendere” al meglio i suoi alunni che non necessariamente devono piacere a tutti. Letizia non convince la Pettinelli perché non ha un’identità definita, passando dalla lirica al pop, senza mai essere incisiva.

Successivamente, arriva in casetta la busta rossa con la quale Zerbi comunica alla cantante di averla messa in sfida con la nuova candidata Enula. Il messaggio del prof è molto duro: la new entry per lui rappresenta il futuro mentre Letizia possiede una voce “fuori tempo”, ancorata al passato.

L’allieva di Arisa reagisce molto male alla notizia della sfida e alle critiche; si rivolge, dopo aver pianto, alla sua insegnante che la incoraggia ad affrontare al meglio la prova di sabato.

Amici 2020, un nuovo scontro tra Zerbi e Arianna

Nella puntata di sabato 5 dicembre, Zerbi non aveva confermato la maglia ad Arianna, a causa del suo atteggiamento sbagliato. Interviene Maria che consiglia alla ragazza di lavorare sulle sue fragilità, cercando di gestire l’ansia e convertirla in energia per migliorare se stessa.

A fine settimana, l’allieva chiede di parlare con Rudy perché vorrebbe chiedergli di cambiare insegnante. Zerbi la lascia libera di scegliere il suo nuovo docente. Arianna decide di affidarsi ad Arisa che, secondo lei, comprende meglio il suo lato emotivo.

Amici 2020, prova difficile per Martina

La ballerina Martina rappresenta per la Cuccarini una buona scommessa ma non convince la Peparini e la Celentano che non la vogliono nella scuola. Per lo speciale di sabato 12 dicembre, Lorella richiede alla sua alunna di creare con i coreografi un ballo incentrato sul ricordo di suo padre, scomparso prematuramente.

La prof suggerisce alla ragazza di tirar fuori, tramite la danza, tutta se stessa e l’amore che prova nei confronti del suo papà.

Durante le prove, Martina ha un crollo emotivo e non riesce a concludere il ballo. Si ritira in casetta dove scoppia a piangere e cerca conforto nelle parole dei compagni.

Amici 2020, lo speciale di sabato 12 dicembre

La puntata si apre con Giordana e il suo emozionante pezzo Siccome sei. Giulia si lancia in un ballo hip hop, grazie alla prova aggiuntiva propostale da TIM. SanGiovanni propone un’originale versione di Ti amo di Tozzi.

Maria legge una lettera che ribalta completamente le sorti di Riccardo in sfida contro Tommaso: la Celentano ha scelto di dare l’ultimo banco vuoto rimasto alla new entry, consentendo all’allievo di Lorella di non mettere a rischio la sua permanenza nella scuola. Aka7Seven canta Unsteady riconfermando il suo posto mentre Martina affronta la prova durissima a cui l’ha sottoposta la Cuccarini. La ragazza balla sulle note di Incancellabile della Pausini, per raccontare attraverso la danza la sua storia e il ricordo di suo padre; la prof apprezza il suo sforzo.

Deddy si esibisce con Il cielo contromano, convincendo il produttore Michele Canova e Zerbi, meno la Pettinelli che comunque lo riconferma.

Con la sua coreografia, Samuele conquista la Peparini e la Celentano, la quale lo considera un vero artista. La De Filippi sorprende il ballerino, leggendogli una lettera scritta da suo padre. Sono parole molto dolci, cariche di affetto che emozionano e supportano il giovane.

Arianna con la sua interpretazione di Ci vorrebbe il mare divide sempre i pareri degli insegnanti: da un lato Arisa che la considera un grande talento, dall’altro la Pettinelli e Zerbi che non la vorrebbero nella scuola.

Nella sfida tra Letizia ed Enula, la spunta quest’ultima lasciando l’ex allieva di Arisa nello sconforto.

Riccardo e Rosa si esibiscono in un passo a due ma la Celentano non apprezza la performance di Rosa che giudica troppo pesante nei movimenti.