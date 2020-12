Amici 2020, il meglio e il peggio della settimana, dal 30 novembre al 5 dicembre

editato in: da

Amici 2020, puntate dal 30 novembre al 5 dicembre: prove decisive per gli allievi della scuola e nuovi candidati da valutare: il meglio e il peggio della settimana.

Arianna: la decisione di Rudy Zerbi

Sabato 28 novembre Rudy Zerbi ha deciso di non confermare la maglia ad Arianna, per una questione più comportamentale che artistica. Così per tutta la settimana Arianna è rimasta in casetta senza far parte ufficialmente della scuola, in attesa della decisione del suo professore.

La cantante spiega di aver scelto il suo inedito, nell’esibizione di sabato scorso, Scatola del cuore anziché la cover Motivo di Nannini e Coez per tener fede ad una promessa fatta a sua madre. Il brano da lei interpretato è, infatti, dedicato al padre scomparso. Arianna scoppia a piangere, esprimendo il suo dispiacere per essersi comportata male. In attesa di sapere se potrà o meno riprendere la maglia, non avendo accesso alle lezioni, decide di studiare da sola.

Una svolta inaspettata, rimescola le carte per la giovane cantante: il 2 dicembre sul monitor della casa appare la scritta “Comunicazione importante per Arianna”. Quando viene mostrato il piano di studio, compare una lezione solo per lei. Ciò significa, come spiega la De Filippi, che all’allieva è consentito riprendere le lezioni ma è ancora in forse il suo ritorno nella scuola. Arianna va a lezione con Raffaella Misiti; insieme provano Motivo e Piccola stella senza cielo. L’allieva mostra un atteggiamento estremamente collaborativo perché è molto determinata a riprendersi la maglia.

I casting dei nuovi candidati

Durante il daytime del 1 dicembre, nella casetta i ragazzi guardano sul monitor i casting dei professori in studio. Marcello chiama il primo candidato: Vincenzo, in arte BLND che canta il suo inedito Moulin Rouge.

Giulia si esibisce con la cover Running. Un solo semaforo verde per lei. La prossima new entry è Cristiano che balla la variazione classica di Bayadere. Riccardo è molto impressionato dalla performance.

Sara, in arte Sarai canta con la chitarra il brano Thinking out loud mentre Dario si esibisce con la cover Too good at Goodbye, conquistando un solo semaforo verde.

L’ultima candidata, Serena, balla l’assolo Abbi cura di me ottenendo ben tre semafori verdi. La ragazza mostra di essere una ballerina già formata, ma la Cuccarini sceglie comunque di non sostituire un banco per farla entrare.

La sfida tra Kika e una new entry

Nella puntata del 2 dicembre, la prof Pettinelli incontra la candidata Giulia. Anna si complimenta con lei per l’esecuzione del brando di Beyoncé al casting. In casetta, arriva la busta rossa per Kika: è un messaggio della Pettinelli che le comunica di volerla in sfida con Giulia. A giudicare le esibizioni ci sarà il musicista e produttore Alex Braga.

Kika, in ansia per l’esibizione di sabato, va a lezione dalla sua insegnante Arisa e le mostra la busta della sfida. La prof le consiglia di incanalare tutta la tensione in forza per affrontare la sfida nel migliore dei modi. Le affida due brani La donna cannone di De Gregori e Shallow di Lady Gaga.

Non riuscendo a raggiungere le tonalità dell’ultimo brano, Kika si sente demotivata. Anna Pettinelli potrebbe davvero mettere in discussione il banco di Kika con la nuova candidata Giulia.

Il problema di Martina

Nella puntata del 30 novembre, Martina si esibisce davanti alla prof Cuccarini con un assolo non facile Shake your pom pom; la ballerina non è soddisfatta della sua prova e Maria cerca di capire quale possa essere il problema. L’allieva confessa che quando è sul palco di Amici si sente agitata.

Il 2 dicembre, dopo aver incontrato in sala i suoi tre ballerini Riccardo, Rosa e Martina, la Cuccarini chiede a quest’ultima di parlarle in privato. La prof consiglia alla sua studentessa di occuparsi del suo benessere e le dice che sta pensando ad un modo per farle superare l’ansia da palcoscenico.

Martina ha un problema che secondo la sua insegnante va risolto entro la puntata di sabato. Il 4 dicembre La ragazza raggiunge Lorella nello studio di Amici. Quest’ultima fa accendere le luci come se si fosse in diretta, fa entrare delle persone come pubblico e chiede alla giovane ballerina di danzare sulle note di Malo, concentrandosi solo sulla telecamera.

La vittoria di Kika, la performance di Martina e la delusione di Arianna

Nella puntata di sabato 5 dicembre, scontro tra la Celentano e la Cuccarini sull’esibizione di Rosa. La prima boccia completamente l’allieva mentre Lorella le riconferma la maglia. Alex Briga è il giudice esterno nella sfida tra Kika e Giulia. La Pettinelli parteggia Giulia, mentre Arisa difende a spada tratta la sua allieva che considera molto valida.

Il cantante esprime la sua preferenza per Kika, la quale, tra le lacrime, riprende il suo posto.

La ballerina Giulia, dopo un discorso motivazionale di Maria, si lancia in un balletto sexy, superando a pieni voti la prova. Zerbi riconferma la felpa a Deddy ma la Pettinelli esprime il suo disappunto.

Leonardo si esibisce, mostrando un nuovo look senza baffi, con l’inedito Via Padova a cui ha collaborato con il produttore Michele Canova. La Pettinelli approva la performance canora. Rudy la accusa di essere una voltabandiera ma assegna un bel voto al ragazzo.

Sangiovanni con il pezzo Gucci bag convice Zerbi mentre Martina danza sulle note di Malo, mostrandosi più sicura di sé. Maria fa notare alla ballerina che conduce una vita sregolata, dorme poco e mangia male. Lorella rimprovera la ragazza perché non ha seguito le sue indicazioni sull’alimentazione e il sonno, le riconsegna la maglia con delle riserve.

Sul palco di Amici si esibisce Aiello con la sua bellissima Che canzone siamo, emozionando gli allievi e il pubblico.

Esa è deciso a restare nella scuola, proponendo il suo inedito Nato due volte, che, come spiega, la De Filippi è un pezzo profondamente autobiografico. Il produttore pluripremiato Chris Evans apprezza molto il brano del cantante e decide di lavorare con lui a un nuovo arrangiamento. Anche Rudy dà un bel voto a giovane.

È il turno di Arianna, messa in “stand by” da Zerbi; la ragazza è di nuovo al centro di polemiche per il suo atteggiamento irrispettoso che non convince il prof, il quale non le riconsegna la maglia. Maria cerca di comprendere le ragioni dietro il comportamento della ragazza per aiutarla.