Amici 2020, Gaia parla della vittoria e fa il paragone con X Factor

editato in: da

Amici, il talent show di Maria De Filippi, continua a far parlare di sé e dei suoi protagonisti, nonostante abbia chiuso i battenti. A conquistare l’ambita vittoria la giovane cantante Gaia Gozzi, che ha conquistato giudici e pubblico con un percorso inarrestabile.

Quella dell’artista non è stata una vittoria facile: durante l’ultima puntata dello show, Gaia si è dovuta scontrare con gli altri finalisti, la collega Giulia Molino e i due ballerini Nicolai Gorodiskii e Javier Rojas.

Una vittoria che l’ha lasciata sorpresa e incredula, come ha dichiarato in diverse interviste. Ai microfoni di Radio Bellla& Monella infatti Gaia Gozzi ha risposto alle tante domande da parte dei fan, confessando di non aspettarsi questo successo:

È realmente così. Io sono una persona che viene spesso rimproverata: faccio sempre delle facce e non me ne rendo conto. Non riesco a nascondere le emozioni. Ero veramente tanto sorpresa, felice: è stato un momento esplosivo, ho liberato anche emozioni che avevo un po’ represso in questo percorso. È stato un Big Bang di gioia!

Effettivamente a decretare la vittoria di Gaia è stata una manciata di punti, tra scontri e tensione. La cantante si è molto emozionata, lasciandosi andare alla lacrime nel momento in cui ha alzato l’ambita coppa.

Forse non tutti lo sanno, ma la cantante aveva alle spalle un’altra esperienza televisiva: ha partecipato alla decima edizione di X Factor nella squadra di Fedez, conquistando il secondo posto:

In quel momento ero felice, per me era tutto nuovo. Era la prima volta che calcavo un palco, già essere arrivata a quel punto era veramente un regalo. Tutti i momenti del mio percorso sono fondamentali, fanno parte di momenti di vita diversi. La vittoria ad Amici è arrivata in un momento più consapevole, è una vittoria che aspettavo da anni. C’è sempre quel quid di sorpresa, però è diverso.

Durante la partecipazione Amici la giovane ha spesso parlato di questa esperienza, ringraziando anche Maria per averle dato la possibilità di riscattarsi, dopo quel trionfo sfiorato: la cantante si è rimessa in gioco con grande grinta e tanta determinazione, che le hanno fatto conquistare sia il pubblico che l’ha seguita che giudici e professori.

Adesso, dopo la vittoria del talent di Maria De Filippi, ha una consapevolezza in più: “Ora so per certo che voglio fare questo nella vita”.