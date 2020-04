Amici 2020, Francesca Tocca rompe il silenzio dopo le rivelazioni di Valentin

editato in: da

Francesca Tocca rompe il silenzio dopo rivelazioni di Valentin sulla loro love story, nata dietro le quinte di Amici 2020, e su Raimondo Todaro. Gli ultimi giorni sono stati piuttosto duri per la ballerina che è finita, suo malgrado, al centro del gossip.

Dopo l’eliminazione in seguito a una lite in diretta con Maria De Filippi, Valentin ha confessato su Instagram di aver vissuto una relazione segreta con Francesca Tocca. La ballerina, come è noto, è sposata da oltre dieci anni con Raimondo Todaro, volto di Ballando con le Stelle. Valentin ha raccontato di aver lasciato la collega, già in crisi con il marito, per consentirle di pensare alla famiglia.

Il gesto dell’ex concorrente di Amici 2020 non è piaciuto a Francesca che, travolta dalle polemiche e dai pettegolezzi, ha smesso di seguirlo su Instagram e ha scelto la via del silenzio. Solo nelle ultime ore la ballerina ha deciso di svelare cosa pensa. Sul suo profilo è infatti apparsa una foto con un frase che sembra rivolta proprio al suo ex. “Dicono che c’è un tempo per seminare. E uno più lungo per aspettare – ha scritto la Tocca -. Io dico che c’era un tempo sognato. Che bisognava sognare”.

Nel frattempo anche Giulia Pauselli, collega di Francesca ad Amici 2020, è scesa in campo per difenderla. Su Instagram, la ballerina ha pubblicato uno scatto in cui balla insieme alla Tocca, aggiungendo le parole della canzone La Cura di Franco Battiato. “E guarirai da tutte le malattie – ha spiegato -, perché sei un essere speciale ed io avrò cura di te”.

“Forse tutte e due ci siamo lasciati trasportare dai sentimenti molto forti – aveva raccontato Valentin nelle Stories di Instagram -, però anche se mi viene molto difficile, come ho già detto, preferisco pensare oltre e fare un passo indietro. Chiedo scusa se mi sono innamorato di una persona sposata – ha concluso – e, anche se so che soffriremo giudicati da tante persone, credo che questa sia la cosa più giusta da fare (cioè fare un passo indietro), perché alla fine di tutto la famiglia è la cosa più importante”.