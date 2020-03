Amici, Filippo Magnini commuove: le parole di Giorgia Palmas su Instagram

editato in: da

Filippo Magnini commuove il pubblico di Amici 2020 con un discorso rivolto ai ragazzi del talent e Giorgia Palmas, in studio per sostenerlo, commenta su Instagram. L’ex nuotatore è intervenuto poco prima che Maria De Filippi annunciasse l’eliminazione di Talisa, raccontando la battaglia che ha combattuto in questi anni. Di recente infatti Re Magno – così come lo chiamano i fan – è stato assolto dall’accusa di doping dopo che per lui erano stati chiesti ben otto anni di squalifica.

In tutto questo periodo, Magnini ha gridato la sua innocenza, appoggiato anche da Giorgia Palmas. L’ex velina di Striscia la Notizia è entrata nella sua vita dopo l’addio a Federica Pellegrini e i due non potrebbero essere più innamorati.

“La maggior parte delle persone chiama sacrifici quelle che per me sono scelte – ha spiegato Filippo -. Lì è la differenza. Nuotare alle cinque di mattina, allenarmi di Natale sono sempre state scelte. Io vorrei darvi un consiglio, iniziate a chiamare scelte quelle che oggi chiamate sacrifici. Nella mia carriera non avrei mai pensato di vedere associato il mio nome a una parola così brutta, doping. Mi è calato il buio, ma non ero da solo. Le persone a me care mi hanno sempre fatto sentire la loro presenza, non mi hanno mai abbandonato”.

“Ho visto i miei genitori soffrire – ha aggiunto parlando delle accuse contro di lui – . Per me era una grande ingiustizia. Ho iniziato a fingere, di avere le spalle forti e farmi vedere sorridente. Ma dentro io stavo morendo. Ho dovuto spiegare a mio nipote di otto anni che non ero un drogato, come gli domandavano a scuola. Per anni ho cercato di non incrociate lo sguardo delle persone, mi hanno fatto sentire sbagliato. Io sapevo di essere innocente”.

Quando la telecamera di Amici 2020 ha inquadrato Giorgia Palmas, la modella non è riuscita a contenere l’emozione. “Con lei, Giorgia, io mi sono aperto totalmente – ha confessato Magnini -. Lei conosce ogni ferita di questo percorso. Raramente ho dormito. Un sacco di pianti e dolore. Voglio consigliarvi di tenervi stretti le persone come lei, perché ci saranno sempre”.

Poco dopo la puntata, Giorgia ha commentato il discorso del compagno. “Sempre con te”, ha scritto nelle Stories, aggiungendo: “Abbiamo vinto”.