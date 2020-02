Amici 2020, chi sono i concorrenti del Serale: ballerini e cantanti di Maria De Filippi

editato in: da

L’attesa è finita: dal 28 febbraio andrà in onda su Canale Cinque il serale di Amici di Maria De Filippi, cambiando dal sabato al venerdì sera, e finalmente sono stati rivelati i nomi dei dieci ragazzi arrivati alla fase finale del programma.

Il talent show, amatissimo dal pubblico, vedrà sfidarsi i concorrenti per ottenere la vittoria e per raggiungere il premio finale che lo scorso anno è stato vinto da Alberto Urso.

Dopo sfide ed esami durati mesi, hanno conquistato l’ambita maglia verde solo dieci ragazzi. Tra i cantanti c’è Gaia Gozzi, 22enne italo brasiliana, appassionata di musica e canto, che aveva già calcato il palco partecipando a X-Factor classificandosi seconda. Poi Giulia Molino, 21 anni, la cui unica e grande passione sin da piccola è stata il canto: ha partecipato a programmi come Io canto e Ti lascio una canzone.

Ammessi solo all’ultima puntata Jacopo Ottonello, 20 anni, ex calciatore del Savona che ha deciso di seguire il suo sogno e diventare un cantante, e Martina Beltrami, giovanissima che ha appassionato tutti con la sua voce coinvolgente, che possiede “l’orecchio assoluto”, cioè la capacità di riconoscere ogni nota (e suona anche il flauto).

Anche Francesco Bertoli è stato ammesso nell’ultima fase del programma: 23 anni, è diventato famoso con i Jarvis, band con cui aveva partecipato a X-Factor, e ha scelto poi Amici per proseguire la sua avventura da cantante solista. Nyv invece è stata una delle prime conferme del serale: sa suonare piano, chitarra, basso e ukulele, e ha realizzato ben presto il suo sogno di cantare sul palco del programma di Maria De Filippi.

Tra i ballerini, il primo tra gli ammessi è stato Valentin: 22 anni, nato a Bucarest, il suo amore per la danza nasce da piccolissimo. Ha lasciato la sua famiglia, gli affetti e il suo paese per partecipare ad Amici. Anche Nicolai Gorodiskii è un ballerino che ha seguito la sua passione, la danza, lasciando l’Ucraina per calcare i palchi italiani.

Javier sicuramente è stato uno dei concorrenti più discussi di questa edizione: 22enne cubano, fa parte della Royla Swedish Ballet, ma ha messo la sua carriera in pausa per dedicarsi all’esperienza ad Amici. E anche Talisa Ravagnani ha lasciato la sua famiglia a Dubai per inseguire il suo sogno, la danza.

I dieci ragazzi sono tutti grandi talenti, ma si sa, sarà solo uno di loro a superare tutti gli altri. Chi sarà il prossimo vincitore di Amici?