Amici 2020, il cedimento di Javier: “Così non posso vincere”

editato in: da

Javier Rojas è sicuramente uno dei protagonisti più chiacchierati di Amici di Maria De Filippi. Di grande talento, non si è mai tirato indietro davanti a scontri e polemiche e non ha mai avuto timore di esprimere il suo punto di vista. Adesso, però, il ballerino sembra avere un vero e proprio cedimento.

Nella scorsa puntata di Amici, Javier è riuscito ad ottenere diverse soddisfazioni. Non solo è riuscito a guadagnarsi un posto in semifinale, ma ha conquistato la stima di Vanessa Incontrada, spesso critica nei suoi confronti. Grazie a Maria De Filippi, inoltre, si è riappacificato, almeno momentaneamente, con l’avversario Nicolai. Nessuno, quindi, poteva aspettarsi un suo cedimento.

Javier, però, si è confessato con Giuliano Peparini, che si è immediatamente accorto del suo stato d’animo, e ha ammesso che qualcosa non va:

Sono stanco psicologicamente. Non riposo la notte, non riposo bene. Mi sveglio stanchissimo. Penso tutto il tempo. È un situazione che non mi piace.

A contribuire alla sua sensazione di malessere anche Nicolai, che è finalmente tornato a condividere la casa con gli altri allievi e con il quale Javier sembrava aver trovato una tregua. Il loro rapporto, invece, è tutt’altro che migliorato:

Sono stanchissimo di Nicolai. Il suo atteggiamento è tutto finto. Lui dice: “Siamo amici”.

Javier, quindi, a pochi giorni dalla semifinale, sente che il suo percorso sta avendo una battuta d’arresto. Che stia pensando di abbandonare il programma, questa volta veramente? O si tratta solo di un momento di crisi passeggera? Le sue parole non fanno ben sperare:

Non mi sento io, mi sento perso. Sono triste e stanco, stanco di tutto. Non sono qui per essere primo o secondo. Sono qui per vincere. Così non posso vincere, non penso di poter vincere.

D’altro canto, però, Javier ha sempre dimostrato una grande determinazione e la voglia di vincere. Con caparbietà ha lavorato e studiato ininterrottamente per superare i suoi limiti e conquistare anche il cuore delle persone più critiche, come Vanessa Incontrada, che fin dall’inizio ha ammesso di non provare emozioni durante le esibizioni del ballerino nonostante la sua bravura. Ormai manca sempre meno all’ultima sfida con Nicolai: Javier riuscirà a ritrovare la sua forza e a realizzare il suo sogno?