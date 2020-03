Amici 2020, Cannito replica alla Celentano e Vanessa Incontrada si sfoga

editato in: da

L’ultima puntata di Amici 2020 è stata piuttosto movimentata e mentre Luciano Cannito risponde alla Celentano, Vanessa Incontrada si sfoga. Il terzo appuntamento dello show di Maria De Filippi è stato caratterizzato da dibattiti accesi e liti. A scontrarsi non solo gli allievi – primi fra tutti Javier e Nicolai -, ma anche i professori e i giudici.

La discussione più dura è stata senza dubbio quella fra Luciano Cannito, coreografo di Amici 2020, e Alessandra Celentano. L’insegnante di danza ha attaccato il collega, che sui social è stato difeso dalla compagna Rossella Brescia. Uno scontro che è continuato anche terminata la puntata. Cannito infatti ha commentato quanto accaduto, replicando alla nipote del Molleggiato. Al centro del dibattito, ancora una volta, la sfida fra Javier e Nicolai, che è stata vinta da quest’ultimo.

“Tutta questa grande differenza non c’è stata – ha detto il compagno della Brescia -. La Celentano ha sottolineato che ci fosse un’enorme differenza d’interpretazione. Sono state due interpretazioni diverse. Javier ha gridato allo scandalo perché ha 22 anni, perché la competizione si stava facendo serrata e non ha retto lo stress della sconfitta. La Celentano non ha gli strumenti necessari per giudicare a 360 gradi un danzatore. Tutto ciò che lei non conosce e non riconosce non giudica bello”.

Vanessa Incontrada ha poi inviato alcuni messaggio ai ragazzi in qualità di giudice di Amici 2020. Nella clip l’attrice è apparsa piuttosto provata e dispiaciuta per il clima che si è creato nella trasmissione. “Mi sento in difficoltà perché non mi sento libera”, ha confessato l’attrice. Le parole di Vanessa non sono però piaciute a Javier che continua a non accettare il giudizio nei suoi confronti. “Lei ha una preferenza personale – ha detto il concorrente di Amici 2020 –. Deve sapere quando una cosa non sta fatta bene. Non è un giudizio oggettivo quindi hanno sbagliato”.

Nel frattempo dopo la lite con Maria De Filippi, Valentin ha abbandonato lo show. Il ballerino non ha ancora commentato su Instagram quanto accaduto, ma l’episodio ha diviso il pubblico della trasmissione.