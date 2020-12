Amici 2020, Arisa contro tutti salva Arianna ma perde Letizia. Martina balla e fa commuovere tutti

editato in: da

L’appuntamento del sabato con Amici di Maria De Filippi sta scoprendo sempre di più le carte dei coach impegnati nella formazione della classe di talenti di quest’anno: Lorella Cuccarini e Alessandra Celentano sembrano sempre più agli antipodi sul giudizio di Rosa, ballerina che non riesce proprio a metterle d’accordo. La Cuccarini ha confermato ancora una volta la maglia di Rosa, “in barba” al giudizio di Alessandra che non si è risparmiata dal giudicare la ballerina non all’altezza di interpretare alcuni pezzi tecnicamente complessi.

Anche le divergenze tra Arisa e Rudy sono sempre più evidenti, i due professori sono apparsi molto distanti sul giudizio di Arianna che in queste settimane ha vissuto una situazione sospesa a causa della sua condotta. A sorpresa la cantante, che nelle ultime settimane è stata più volte messa in discussione da Rudy, ha chiesto di cambiare coach, passando nella “squadra” di talenti di Arisa, che l’ha accolta a braccia aperte andando per lei anche contro il giudizio di Anna Pettinelli.

Rudy ha deciso poi di mandare in sfida nuovamente Letizia e la cosa ha scaldato non poco Arisa, che anche questa volta, ha dimostrato di tenere molto alla presenza della cantante lirica nella scuola, ritenendo abbastanza incomprensibili le perplessità degli altri sull’allieva. Letizia però nonostante l’impegno e le indubbie doti vocali, ha perso la sfida, e ha dovuto abbandonare la scuola.

Lorella Cuccarini ha deciso di insistere anche con la ballerina Martina, toccando un tema molto delicato che la riguarda, Martina infatti in tenera età ha perso il padre a causa di un grave incidente, da allora la ballerina ha spiegato che non riesce più ad ascoltare canzoni di Laura Pausini, in puntata invece è riuscita a esibirsi sulle note di “incancellabile” della Pausini, dedicando l’esibizione proprio al padre scomparso.

Nonostante la coreografia non richiedesse grandi capacità tecniche, in studio si sono commossi in molti: allievi, professori e la stessa Martina, a dimostrazione di quello che ha sostenuto a gran voce Lorella: nella danza, sul palco, quando gli artisti mettono in quello che fanno tutti se stessi, accadono solo cose belle.