Amici 2020, Arianna Gianfelici infrange le regole e rischia un provvedimento disciplinare

L’avventura dei nuovi allievi di Amici 2020 è iniziata da poco, ma per uno di loro potrebbe già essere a rischio: la cantante Arianna Gianfelici ha infatti infranto le regole, ed è possibile che la produzione decida di adottare un provvedimento disciplinare nei suoi confronti.

La giovane, che ha conquistato un banco nella nuova edizione di Amici grazie al supporto di Rudy Zerbi, si è resa protagonista di alcuni comportamenti che vanno contro il regolamento della trasmissione e, per questo motivo, rischia addirittura l’espulsione dalla scuola. Come in molti hanno notato nel corso dell’ultimo daytime, Arianna ha infatti trascorso l’intera giornata a letto.

I ragazzi, come ampiamente spiegato loro ancor prima di iniziare il percorso ad Amici, devono impegnarsi nel frequentare tutte le lezioni, a partire da quella di ginnastica che si svolge alle 8 di mattina. Mentre i suoi compagni si stavano preparando per lasciare la casetta, Arianna ha continuato a dormire. È rimasta indifferente ai continui richiami dei ragazzi, che hanno cercato di spronarla ad alzarsi ed è stata l’unica ad essere assente durante la lezione. Quel che è ancora peggio è che ha saltato persino il riscaldamento vocale, previsto per le 9:30 e obbligatorio per tutti i cantanti

A mezzogiorno, la sua insegnante l’ha attesa invano per oltre un quarto d’ora per la lezione individuale, cosa che ha suscitato l’incredulità degli altri allievi. “Eppure so che ci tiene tantissimo, ad Amici. Ci tiene da impazzire” – ha rivelato Esa ai suoi compagni. Arianna è rimasta a letto anche nel pomeriggio, saltando altre lezioni e adducendo come scusa un malessere. Si è però ripresa in serata, quando ha iniziato a ballare con gli altri ragazzi in casetta. E la notte l’ha trascorsa al cellulare.

Si spiega forse così l’assenza di Arianna alle lezioni: secondo le parole delle sue compagne, anche la sera precedente aveva fatto molto tardi. Non è chiaro quali saranno le conseguenze delle sue azioni, ma è molto probabile che sabato prossimo, in puntata, verrà duramente richiamata e forse verrà anche adottato un provvedimento disciplinare nei suoi confronti. Sono diverse le infrazioni al regolamento che possono costarle persino l’espulsione: oltre ad aver saltato le lezioni, ha anche usato il telefono fuori dagli orari permessi.