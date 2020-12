Amici 2020, Arianna contro Rudy Zerbi: il cambio di coach

editato in: da

Aria di cambiamento nella scuola di Amici: Arianna Gianfelici ha deciso di cambiare insegnante, passando da Rudy Zerbi ad Arisa. La giovane cantante, che era stata voluta proprio da Zerbi, nelle ultime due puntate del pomeridiano non aveva convinto appieno il suo coach, portandolo a non confermare la maglia da titolare.

Che sia stato un modo per spronarla o una mancanza di fiducia, Rudy si è mostrato troppo duro con Arianna: la ragazza per questo ha deciso di parlare con lui per trovare un modo per riconfermare il suo posto nell’ambita scuola di talenti.

Durante l’ultimo appuntamento del daytime, la cantante ha deciso di affrontare Zerbi una volta per tutte: “Vorrei sapere se c’è qualcosa che posso fare per riprendere la maglia. E mi dispiace se salgo sul palco e sembra il contrario. Non mi va di passare per la persona che entra qui dentro e vuole fare come vuole oppure non la prende seriamente”, ha confessato Arianna al suo insegnante.

“Io trovo incoerenza tra quello che dici e quello che fai – ha replicato Zerbi -. Sabato non hai cantato bene, non hai cantato come una che ci tiene, che vuole mandare un messaggio. Anzi un messaggio l’hai mandato: ‘Non mi impegno, potrei fare di più, non lo faccio, ergo non me ne frega niente'”.

Rudy ha voluto sottolineare che questo atteggiamento è controproducente per lui, e che non potrà mai accettarlo da una sua allieva. Dopo una lunga discussione il professore di canto ha detto ad Arianna: “Per me non è una questione di insegnante ma di testa. Da questo momento in poi sei libera“.

Dopo il confronto con Zerbi la cantante ha raggiunto Arisa, che felicissima ha accolto Arianna nella sua scuderia: “Io ti voglio, devi spaccare! Tu hai una voce pazzesca, ogni volta che canti mi viene la pelle d’oca”.

Arisa ha tutta l’intenzione di valorizzare la giovane cantante, “accendendola” con un repertorio più adatto a lei: “Tu devi dare il massimo nel momento della performance, tu lì sei inattaccabile”. La risposta di Arianna è stata piena di entusiasmo: “Io quella maglia la rivoglio a tutti i costi. Io farò di tutto per non deluderti“.