Amici 2020, la Celentano rompe il silenzio dopo la lite con Maria De Filippi

Alessandra Celentano e Timor Steffens rompono il silenzio dopo la finale di Amici 2020 e lo scontro con Maria De Filippi. Come è ormai noto l’ultima edizione del talent show è stato caratterizzato da un acceso scontro fra la conduttrice e l’insegnante di danza. La Celentano ha prima attaccato i giudici, in particolare Vanessa Incontrada, definendoli “incompetenti”, poi ha appoggiato la decisione di Javier di abbandonare lo studio dopo aver perso la sfida con Nicolai.

Da quel momento fra Maria e Alessandra è nata una piccola guerra a colpi di botte e risposta andati avanti per tutto il serale. Nel corso dell’ultima puntata in cui ha trionfato Gaia Gozzi, la Celentano si è scontrata nuovamente con la De Filippi. La conduttrice di Amici 2020 infatti non ha gradito il comportamento della prof, che non si è alzata per salutare Nicolai, eliminato dalla trasmissione.

Ad avere lo stesso atteggiamento Timor Steffens, che in passato aveva litigato con Nicolai. Su Instagram il coreografo ha fatto le sue congratulazioni a Gaia per la vittoria e ha parlato anche degli altri ragazzi della scuola. “Voglio dire che tutti i finalisti hanno fatto un lavoro incredibile – ha scritto – […] Dovevano credere in ciò che stavano facendo ed esibirsi come se non ci fosse un domani. Dovevano solo raggiungere il pubblico a casa e convincere noi giudici […] Questi finalisti lo hanno fatto ieri a hanno lasciato i loro cuori sul palco”.

Anche la Celentano ha pubblicato un post su Instagram in cui non è tornata a parlare delle polemiche, ma si è limitata a ringraziare tutti. “Anche quest’anno siamo arrivati alla fine – ha svelato Alessandra -. È sempre un dispiacere ma stavolta, vista la difficile situazione che stiamo affrontando, lo è ancora di più”.

“Speriamo di avervi regalato momenti di spensieratezza e bellezza – ha aggiunto l’insegnante di Amici 2020, senza parlare della lite con Maria De Filippi -, di solito con l’arte si fa sempre centro! Ringrazio tutta la grande macchina di Amici, auguro a tutti i ragazzi un futuro ricco di soddisfazioni e di importanti traguardi per le loro carriere e ringrazio tutti voi per il generoso e concreto supporto nei loro confronti”.