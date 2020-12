Amici 2020, Alessandra Amoroso potrebbe tornare: il piano di Maria De Filippi

editato in: da

Alessandra Amoroso potrebbe entrare a far parte del cast del prossimo Serale di Amici 20. La notizia è trapelata da un articolo pubblicato sul settimanale Vero, un’intervista esclusiva in cui la padrona di casa Maria De Filippi ha anticipato i nomi dei probabili giudici del talent show.

Al momento Amici 2020 va in onda in daytime ma la conduttrice è già al lavoro sulle puntate che andranno in onda in prima serata su Canale5 nella primavera 2021. La Amoroso ha già partecipato come ospite proprio nella prima puntata di questa nuova edizione, ma in realtà è stata presente più volte negli scorsi anni.

Dopo il trionfo ad Amici 8 nel 2009, la cantante pugliese ha fatto capolino più volte nel talent, coinvolta da Maria De Filippi in sempre nuove vesti. Ad esempio nel 2018 ha fatto parte della giuria del Serale ma senza arrivare alla finale, impegnata nella registrazione del suo album 10.

Il profondo legame che unisce Maria De Filippi e Alessandra Amoroso non è un segreto. Giovanissima, la cantante deve alla conduttrice il suo lancio nel mondo della discografia, mentre la conduttrice non perde mai occasione per tesserne le lodi con affetto e ammirazione.

Attualmente la Amoroso sta lavorando al suo nuovo album che, come ha anticipato lei stessa in un’intervista della scorsa estate al Corriere della Sera, dovrebbe uscire proprio in questi mesi. Per la prima volta il disco sarà interamente scritto da lei, alla luce di tanti anni di esperienza e di una carriera che l’ha vista scalare indisturbata le vette delle classifiche.

Maria De Filippi si prepara a donare ulteriori sorprese agli affezionati fan di Amici. Il Serale di Amici 20, infatti, potrebbe vedere il ritorno di altri “ex” del programma come Annalisa Scarrone, conosciuta ormai come Annalisa e con alle spalle la partecipazione ad Amici 10 e a ben quattro edizioni del Festival di Sanremo, ed Elodie Di Patrizi, arrivata seconda ad Amici 15 e ottava a Sanremo 2017 con un brano scritto da Emma Marrone.

Nel cast del prossimo Serale di Amici, inoltre, si vocifera il coinvolgimento di Andreas Müller. Il ballerino, nato in Germania da padre tedesco e madre calabrese, è stato vincitore della sedicesima edizione del talent.