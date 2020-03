Amici 2020, Al Bano e Romina trionfano e raccontano le loro nozze

editato in: da

Al Bano e Romina trionfano ad Amici 2020 e raccontano le loro nozze a Maria De Filippi. La coppia è stata ospite della semifinale dello show regalando, ancora una volta, sorrisi e divertimento al pubblico. Gli ex coniugi si sono prestati al consueto gioco organizzato dalla padrona di casa e intitolato: “Quanto mi conosci?”, rispondendo ad alcune domande sulla loro vita privata.

La più interessante è stata senza dubbio quella sulle nozze. Come è noto Al Bano e Romina si sono sposati nel 1970 dopo un incontro sul set. In seguito hanno avuto quattro figli: Ylenia, Yari, Cristel e Romina Jr. Anche dopo la fine del matrimonio, il rapporto fra i due non è mai terminato e oggi la Power e Carrisi sono più uniti che mai.

“Quando abbiamo fatto la luna di miele? – ha ricordato Al Bano -. Non l’abbiamo fatta perché avevamo solo un giorno libero a quel tempo e l’abbiamo usato per sposarci”. Romina ha poi rivelato che non si sarebbe stata nessuna proposta di nozze: “Ci hanno detto ‘Perché non vi sposate?’ E ci siamo sposati”.

Qualche giorno fa l’attrice americana aveva ricordato le nozze con Al Bano in un altro post social dedicato a Detto Mariano, collaboratore della coppia. “Voglio ricordare il maestro Detto Mariano – aveva scritto su Instagram – con questa foto spiritosa scattata su una barca nel mare Egeo nel 1970 quando lui ci suggeri’ , “Ue’ ragazzi , perché non vi sposate?” Era di una simpatia unica e ha contribuito con i suoi arrangiamenti originali a molti dei nostri successi! Lui è stato testimone alle nostre nozze ed ha girato le uniche riprese dell’evento con la sua cinepresa super 8. Mariano, non verrai mai dimenticato. Ti portiamo nel cuore”.

Dopo l’addio a Romina, Al Bano ha vissuto una love story con Loredana Lecciso da cui ha avuto due figli: Jasmine e Bido. Nonostante ciò i fan hanno sempre sognato in un ritorno di fiamma con Romina, soprattutto in seguito alla fine della relazione con la showgirl pugliese.