Amici 20, Rosa in lacrime dopo le parole della Celentano

Per gli allievi della scuola di Amici cominciano le prime sfide: molti di loro infatti si sono già resi conto che dovranno mettersi in gioco e superare i loro limiti, sopportando critiche e ascoltando i consigli dei professori.

Nella puntata di sabato Rosa è riuscita a mantenere la maglia: ma mentre Lorella Cuccarini ha confermato di volerla tra le i suoi allievi dopo avere visto la sua esibizione, Alessandra Celentano non sembra essere così convinta del talento della ragazza.

Quest’anno infatti i ragazzi della scuola di Amici, a differenza delle scorse edizioni, dovranno dare prova delle loro abilità e del loro talento gareggiando in maniera individuale, rischiando ogni volta di perdere il banco che hanno faticosamente guadagnato.

I docenti – Arisa, Anna Pettinelli e Rudy Zerbi per il canto e Lorella Cuccarini, Alessandra Celentano e Veronica Peparini per il ballo – potranno infatti scegliere di volta in volta se confermare i giovani o meno i ragazzi da seguire.

Nella puntata di sabato, la Celentano ha confermato la severità che l’ha sempre contraddistinta, giudicando Rosa una ballerina all’altezza dei suoi standard: “Rosa tu tecnicamente non ci sei. Non hai particolari doti da ballerina, sei una bellissima ragazza ma non basta. E non penso che il tempo possa colmare queste lacune”.

Se durante la diretta la ragazza era riuscita a trattenere le lacrime, una volta arrivata in casetta dai suoi compagni si è lasciata andare, sfogandosi con Esa:

Io non mi faccio abbattere, ma mi sono rotta le scatole di sentirmi dire ‘Sei bella però sei una ballerina mediocre’. Io non sono solo bella, questo è un valore aggiunto per quello che faccio nella vita. Sono qua dentro perché mi hanno detto: ‘Vali e puoi prendere quel banco!’. Io non punto sulla tecnica, punto sull’emozionare le persone.

La giovane ha continuato a manifestare la sua rabbia anche con gli altri allievi, sostenendo di voler suscitare emozioni in chi la guarda. Con la voce tremante ha affermato: “Io non mi sono presentata come ballerina classica, mi sono presentata come una ballerina che racconta storie con il suo corpo”.

Le critiche della Celentano però hanno lasciato un segno in Rosa, che tra le lacrime ha detto di aver ottenuto il banco perché se lo merita: riuscirà la ballerina a far ricredere l’insegnante?