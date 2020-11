Amici 20, Riccardo Guarnaccia fa arrabbiare Lorella Cuccarini

editato in: da

La nuova edizione di Amici è iniziata da poco, ma Lorella Cuccarini si è già fatta notare per la sua forza e il grande carisma. L’insegnante di danza non si è risparmiata e, dopo essersi commossa per la storia di Martina, si è arrabbiata con un altro allievo: Riccardo Guarnaccia. Ballerina, attrice e coreografa, Lorella non ha gradito l’atteggiamento del concorrente che le è sembrato interessato più alle telecamere che alla possibilità di crescita nella scuola.

Riccardo infatti ha dato vita a dei piccoli sketch dedicati al pubblico a casa. Il suo comportamento è stato contestato da Lorella che vorrebbe invece che si concentrasse sulla danza. “Non devi utilizzare le telecamere per il privato – ha detto la Cuccarini -. Tu non devi fare spettacolo. Lo spettacolo lo devi fare sul palco”. Lorella in particolare si è arrabbiata a causa dell’atteggiamento di Riccardo che inizialmente non ha compreso quanto il suo comportamento possa essere dannoso.

“Tu devi essere te stesso- ha aggiunto -. Non devi rappresentarti in nessun modo, non ne hai bisogno […] Voglio darti un consiglio, non perdere mai di vista quello che stai facendo. Il banco ve lo dovete difendere”. Infine Lorella ha affermato di essere rimasta dalla scelta di Riccardo che, dopo la sua ultima esibizione, ha atteso trepidante il giudizio di Alessandra Celentano e Veronica Peparini, nonostante fosse stata la Cuccarini a volerlo fortemente ad Amici 20. “Sono rimasta un po’ di stucco. Tu non devi lavorare per convincere la Celentano, ma il pubblico”.

Lorella Cuccarini è sbarcata ad Amici 2020 dopo un periodo piuttosto difficile, segnato dall’addio alla Vita in Diretta e dallo scontro a distanza con Alberto Matano, che conduceva con lei il programma Rai. “In un anno così complesso – ha raccontato di recente la conduttrice -, mi è piaciuto raccogliere la sfida di presentarmi in una veste diversa, stando un po’ più dietro le quinte per mettermi a disposizione degli allievi, condividere la mia esperienza e in qualche modo restituire loro il regalo immenso che ho avuto dalla vita – ha aggiunto – […] Con Amici torno alla danza, il mio primo ambiente, forse il più familiare. Ma i ‘segnali’ sono tanti: Canale 5 compie 40 anni e io mi riaffaccio in un rete in cui ho lavorato per 14 anni, un pezzo della mia storia”.