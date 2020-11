Amici 20, Maria De Filippi torna in onda con gli ex allievi. Ed è un trionfo

editato in: da

La scuola più amata e seguita d’Italia ha riaperto le porte per accogliere i nuovi talenti di canto e ballo che andranno a comporre la nuova classe di Amici.

Per la gioia di tutti i fan il programma – nonostante l’emergenza sanitaria – è riuscito a tornare in onda con tutte le accortezze del caso. E per questo quest’anno la produzione ha dovuto apportare qualche modifica, come per i casting dei ragazzi, che sono avvenuti a porte chiuse nelle scorse settimane.

Come già trapelato in precedenza, Lorella Cuccarini e Arisa sono le new entry del corpo docenti del talent di Canale 5: la showgirl ha lasciato la Rai per tornare dopo dieci anni di assenza a Mediaset, affiancando le veterane Alessandra Celentano e Veronica Peparini. Accanto ai volti storici Rudy Zerbi e Anna Pettinelli, invece c’è la poliedrica Arisa, una delle voci più amate del panorama musicale italiano.

Maria De Filippi poi ha stupito il pubblico in studio – separato da barriere da plexiglass e con indosso le mascherine – e i telespettatori presentando una classe che nessuno si aspettava: sotto il telo i banchi erano occupati dai talenti che negli anni sono usciti fuori dalla scuola di Amici.

Il programma infatti quest’anno compie vent’anni: un modo per celebrare uno dei programmi più longevi e amati della televisione italiana, che ha lanciato nel mondo dello spettacolo alcuni degli artisti più amati degli ultimi anni.

Tra i banchi un’emozionatissima Alessandra Amoroso, che a Maria ha confessato: “Ho il cuore che mi sta uscendo fuori dal petto!”. E durante la visione del filmato che ha mostrato il suo percorso all’interno della scuola, la cantante non è riuscita a trattenere le lacrime confessando di provare su quel palco le stesse emozioni di allora. Poi ha cantato uno dei suoi brani più famosi, Immobile.

E poi Stash, Irama, Elodie, Giordana, Annalisa, che hanno regalato al pubblico anche delle loro brevi esibizioni sulle note dei loro grandi successi. Ai professori poi l’arduo compito di scegliere i nuovi allievi che andranno a comporre la classe di questa nuova edizione. Almeno per il momento: Maria De Filippi infatti negli anni ci ha abituato a colpi scena come sfide ed eliminazioni in corsa. E forse, già adesso tra quei banchi c’è il prossimo vincitore di Amici.