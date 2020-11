Amici 20, possibili amori e le novità di Maria De Filippi: anticipazioni

editato in: da

Possibili nuovi amori e le novità di Maria De Filippi: le anticipazioni della prossima puntata di Amici 20 promettono scintille. Sabato 28 novembre andrà in onda la seconda puntata del talent più famoso della tv. Secondo le prime notizie trapelate dalle registrazioni l’appuntamento sarà ricco di tensione con diverse sfide e i ragazzi che si metteranno alla prova per difendere il loro posto nella scuola.

La prima sfida in scena quella fra Leonardo Lamacchia e Gregory, voluta da Arisa. Leonardo è riuscito a superare la prova, conservando il suo banco ad Amici. Non è andata bene invece a Giulio Mosca, costretto ad abbandonare la sua felpa che è passata a un altro alunno: Deddy. Terminate le sfide i concorrenti si sono presentati davanti ai professori che possono confermare oppure no il banco.

Problemi anche per Arianna: la sua esibizione infatti non è stata giudicata sufficiente da Rudy Zerbi. Il discografico però non l’ha eliminata, ma ha deciso di sospendere il suo giudizio. Maria De Filippi ha poi sorpreso tutti, invitando in trasmissione un produttore musicale americano che è intervenuto in videochiamata. Il discografico ha apprezzato molto Evandro e Leonardo, mentre ha affermato che non produrrebbe un disco di Arianna o Esa.

Fra i cantanti, Kika è riuscita a convincere Arisa, mentre Evandro si è rifiutato di cantare una canzone dopo uno scontro con Rudy Zerbi. Per quanto riguarda i ballerini si è ormai accesa una sfida fra Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini per quanto riguarda Rosa. Le due insegnanti di danza di Amici 20 infatti sembrano avere idee molto diverse riguardo gli alunni della scuola e già nella prima puntata erano nati alcuni dissapori. La nipote di Adriano Celentano infatti non sembra apprezzare particolarmente la ballerina Rosa che durante la settimana si è sfogata, colpita dalle sue parole. Nel frattempo nella scuola di Maria De Filippi stanno già nascendo i primi amori. Martina e Aka7even sono apparsi sempre più vicini, fra confidenze e coccole, mentre Esa ha rivelato di essere molto attratto dalla ballerina Giulia Stabile.