Amici 19, il serale riparte alla grande. E Maria trionfa con i super ospiti

I ragazzi di Amici sono finalmente arrivati all’ambita fase finale del programma, il Serale: come anticipato, quest’anno Maria De Filippi ha scelto di dare una scossa al talent show, eliminando le squadre e i direttori artistici – prevedendo solo Giuliano Peparini – con delle sfide tutti contro tutti.

I dieci allievi – quattro ballerini e sei cantanti – si batteranno per sei puntate per conquistare la vittoria: a decidere la sorte dei ragazzi Gabry Ponte, severo e intransigente, Loredana Berté, partita subito col piede giusto con appunti pungenti e sferzanti, e Vanessa Incontrada, che si è commossa in più di un’occasione, mostrando il suo lato sensibile, mentre Tommaso Paradiso è stato il giudice speciale della puntata.

Maria De Filippi ha aperto questo primo appuntamento dando spazio a temi importanti. Sul palco sono arrivate le Sardine, capeggiate da Mattia Santori, affiancato da Jasmine Cristallo e Lorenzo Donnoli, per un discorso sulla diversità e sull’odio da essa generata, con un grande messaggio di speranza, per i ragazzi e per tutti gli spettatori: sarà la bellezza a salvare il mondo.

Al centro della puntata, ovviamente, le sfide tra i ragazzi: la conduttrice ha deciso di puntare tutto sulle coreografie mozzafiato e i duetti con i grandi ospiti che hanno accompagnato gli allievi della scuola durante la gara.

Sul palco Ghali, che ha cantato con Giulia, Ermal Meta con Francesco, Emma Marrone che è salita di nuovo sul palco della scuola, questa volta da ospite, esibendosi con Gaia.

Un altro gradito ritorno per Amici è stato quello di Alessandra Amoroso, che ha duettato con Jacopo. J-Ax si è esibito con Martina, mentre Elisa, da ex coach, è tornata da ospite cantando con Nyv.

Durante la puntata non sono mancati i siparietti divertenti: a fare il loro ingresso Al Bano e Romina, che hanno accompagnato i professori in un karaoke improvvisato sulle note del loro grande successo Felicità.

Prova dopo prova, i ragazzi emozionati ma agguerriti, hanno visto la classifica aggiornarsi, scoprendo la loro posizione e di conseguenza la loro sorte all’interno del programma: se il primo posto garantisce di diritto l’accesso alla puntata successiva, l’ultimo piazzamento determina invece l’uscita immediata dalla scuola di Amici.

Ai voti degli ospiti del mondo dello spettacolo e dei professori Alessandra Celentano, Veronica Peparini, Timor Steffens, Rudy Zerbi, Stash e Anna Pettinelli, si sono sommati anche quelli del pubblico a casa, parte attiva di questo Serale (dato che il programma è in diretta).

A finire tra gli ultimi posti due cantanti, Martina e Francesco: è stato il televoto a decretare l’uscita della giovane, la cui avventura all’interno del programma si è interrotta immediatamente. A guadagnare la maglia per l’accesso alla seconda puntata invece sono stati Nicolai, arrivato primo in classifica, e Nyv, che arrivata seconda, ha superato l’esame in tre step.

Maria De Filippi come al solito si è confermata la grande regina della serata: ha regalato grandi emozioni al pubblico, tra competizione e commozione, note e passi di danza.