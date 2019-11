Amici 19, i professori svelano i segreti di Maria De Filippi

editato in: da

I professori di Amici 19 svelano i segreti di Maria De Filippi. La nuova edizione del talent è partita con tanti nuovi talenti, ma soprattutto un corpo docenti rinnovato. Quest’anno la conduttrice ha confermato alcuni volti storici della trasmissione, come Rudy Zerbi, Alessandra Celentano e Veronica Peparini, mentre ha accolto delle new entry, fra cui Anna Pettinelli.

La conduttrice radiofonica, reduce dal successo di Temptation Island Vip insieme al compagno Stefano Macchi, è stata scelta come insegnante di canto. Ormai Amici è giunto alla diciannovesima edizione ed è a caccia di nuovi talenti dopo la vittoria di Alberto Urso lo scorso anno. Un talent che continua a raccogliere consensi anche grazie alla bravura di Maria De Filippi.

In una recente intervista rilasciata al settimanale Chi, i professori hanno raccontato il dietro le quinte di Amici e i segreti della padrona di casa. “Io con i ragazzi sarò sempre inflessibile, rigorosa e severa – ha detto la Celentano -. Questo lo avete capito. L’essenza di Amici per noi professori è Maria. Senza di lei non esisterebbe la trasmissione. Il suo modo di lavorare è totalizzante”.

“Anche quando non c’è, lei c’è – ha aggiunto l’insegnante di danza -. Dote difficile da spiegare ma veritiera. Non le sfugge nulla ed è attenta e sempre preparata da diciannove anni. Io la chiamo il Grande Capo”.

La De Filippi ha un legame speciale anche con Rudy Zerbi, che è con lei nella giuria di Tu Sì Que Vales: “Bisogna fare la differenza ed essere attenti, diretti e precisi nelle parole – ha svelato -. Maria è la nostra vera, grande differenza […]Perché il focus lo sposta direttamente sui ragazzi. Per lei vengono prima i talenti, poi la trasmissione”.

Anche Veronica Peparini ha raccontato un lato inedito della moglie di Costanzo: “Maria è la forza, la credibilità di questo marchio, nonostante dentro ci siamo anche noi professionisti. Lei è la luce accesa della trasmissione – ha spiegato -. Amici è la possibilità di volare. È una porta aperta che anni fa non esisteva soprattutto per chi fa ballo. Una porta, però, da aprire bene, con rispetto”.