Amici 19, Anna Pettinelli tra i nuovi insegnanti

Maria De Filippi ha deciso di cavalcare uno dei cavalli di battaglia dell’ultima edizione di Temptation Island Vip, portando ad Amici una delle protagoniste indiscusse del reality show dedicato ai sentimenti. Stiamo parlando di Anna Pettinelli: è arrivata infatti la notizia che in molti aspettavano.

La conduttrice radiofonica è infatti l’unica new entry del cast di Amici 2019. Sarà lei a seguire gli allievi per quanto riguarda il canto, prendendo il posto dell’uscente Alex Britti. Che quest’ultimo avrebbe lasciato il talent show era già da tempo un’indiscrezione che circolava sui social. Lo stesso profilo ufficiale di Amici aveva rivelato l’arrivo di grandi sorprese e l’abbandono di uno dei professori. Ma l’ufficialità è arrivata solo poco fa, e quello che è emerso ha lasciato tutti a bocca aperta.

Anna Pettinelli sarà dunque la nuova insegnante di canto, assieme agli ormai “rodati” Stash, il cantante dei Kolors, e Rudy Zerbi. Sono invece riconfermati in toto i professori di ballo: Alessandra Celentano, Veronica Peparini e Timor Steffens. A breve avremo modo di vedere come se la caverà la Pettinelli in queste nuove vesti. La 19esima edizione di Amici inizierà domani pomeriggio – sabato 16 novembre – su Canale 5, e scopriremo chi saranno i protagonisti della classe più famosa d’Italia.

Per la conduttrice radiofonica questo è un periodo davvero felice. Solo un paio di mesi fa ha partecipato a Temptation Island Vip assieme al suo compagno storico, Stefano Macchi. Il reality show ha messo a dura prova i loro sentimenti, soprattutto quando Anna ha scoperto il fidanzato intento a flirtare (in maniera abbastanza innocente, come abbiamo capito in seguito) con una delle ragazze single del villaggio. Dopo un aspro confronto davanti al falò, dove la Pettinelli gliene ha dette di tutti i colori, il loro amore ha avuto la meglio.

Usciti insieme da Temptation Island Vip, Anna e Stefano hanno ben presto ritrovato la serenità di coppia. E qualche settimana dopo hanno annunciato di essere quasi pronti a compiere il grande passo. Ebbene sì, a quanto pare si sono riscoperti così innamorati da voler coronare il loro sogno e convolare a nozze. Nessun dettaglio è stato però rivelato, e da quanto si apprende ora sembra evidente che il matrimonio dovrà attendere ancora un po’.

La Pettinelli dovrà infatti concentrarsi sul suo nuovo impegno ad Amici, e siamo sicuri che la sua simpatia travolgente la porterà ad essere amata sia dagli alunni che dal pubblico.