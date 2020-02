Amici 19, è amore fra Talisa e Javier: il bacio

editato in: da

È amore fra Talisa e Javier, concorrenti di Amici, che si sono scambiati un primo tenero bacio di fronte alle telecamere. Il serale dello show di Maria De Filippi è appena iniziato ed è già scoppiata la passione nelle casette che ospitano i concorrenti del programma.

Protagonisti di una love story che fa già discutere due ballerini molto amati della trasmissione: Talisa e Javier. Lei, dopo aver svelato in passato di avere una cotta per Umberto Gaudino, professionista del programma, nelle ultime settimane aveva confidato di essere molto attratta da Rojas. Javier d’altronde si è dimostrato sempre molto affettuoso e premuroso nei confronti dell’amica, soprattutto dopo che lei si è infortunata alla caviglia.

A notare per prima la complicità fra i due è stata Gaia: “Siete lì lì per baciarvi ogni due secondi – ha detto a Talisa -. Il tuo umore però non può dipendere dal suo”. Immediata la risposta della ballerina: “Ti giuro io sono cotta. Vivere con Javier è la cosa più difficile che mi sia capitata in vita mia”.

Dopo una dura giornata di allenamenti, Javier e Talisa sono apparsi sempre più vicini, sino a quando fra i due non è scattato un bacio di fronte alle telecamere. Fino a qualche settimana fa Rojas era legato a Solveig Jenselme, fotografa e videomaker francese, con cui sembrava molto affiatato. Il ballerino però ha chiarito che la love story sarebbe terminata da oltre una settimana. “Ci siamo lasciati”, ha detto, ma Martina ha scatenato i dubbi di Talisa, mettendola in guardia: “Lui è un bugiardo”, ha replicato parlando con l’amica.

A confermarlo però è stata anche l’ex ragazza che era rimasta accanto al ballerino nei giorni difficili in cui, a causa di uno sfogo, aveva rischiato di lasciare Amici. Su Instagram ha risposto alle domande dei follower. “Ciao a tutti – ha scritto -. Vi ringrazio per i tanti messaggi ricevuti, ma io e Javier ci siamo lasciati da circa dieci giorni, quattro giorni prima che lui entrasse in casetta. Dunque niente paura, non stiamo più insieme”.