Ambra: “Mia figlia Jolanda, che mi ha guarita dalla bulimia”

Non è facile mettersi a nudo, quando si è personaggi famosi e sotto l’occhio dei riflettori praticamente da sempre. Ambra lo ha fatto, nel suo libro autobiografico “InFame“, raccontando le parti più buie e difficili della sua vita, quelle non illuminate dalle telecamere ma che descrivono in maniera violenta e cruda ciò che è stata e ha dovuto affrontare negli anni dell’adolescenza. Quando la sua fame di vita e di amore si trasformava nella fame di cibo, divorando tutto ciò che aveva intorno. Quella bulimia che l’ha tormentata per diversi anni e che alla fine è riuscita a sconfiggere grazie ad una persona in particolare.

Ospite di Silvia Toffanin a Verissimo, sabato 14 novembre 2020, l’attrice ha presentato il suo libro, definendolo una delle cose di cui va più orgogliosa nella sua vita. E ha anche rivelato la creatura meravigliosa che l’ha salvata, sorta di architetto magico che è riuscito ad arredare la sua pancia, trasformandola da luogo terremotato e devastato nel più accogliente che ci potesse essere: sua figlia Jolanda.

Ambra, con lucidità e la voce talvolta rotta dall’emozione ha confessato a Silvia il lieto fine della sua storia: