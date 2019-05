Ambra, sua figlia Jolanda su Instagram è identica a lei. E Allegri cerca casa a Torino

editato in: da

Ambra Angiolini, mamma orgogliosa, ha pubblicato su Instagram il video di sua figlia Jolanda Renga durante uno spettacolo a scuola.

L’attrice commenta così: “Quando la bellezza arriva da dentro suona così”. La ragazza, nata dall’amore per Francesco Renga, è identica a lei quando esordì a Non è la Rai. Caschetto scuro, voce limpida, Jolanda è dolcissima mentre si esibisce coi compagni del liceo. E quando intona A te, dimostrando di aver ereditato dal padre le doti canore, è visibilmente emozionata.

Qualcuno comprende la sua tensione e scrive sulla pagina Instagram di Ambra:

Quando canti e sai che tra il pubblico è presente un ex giudice di “The Voice” che ansia!!! Comunque bravissima

Altri la trovano adorabile:

Mi ha colpito molto come fosse emozionata, lei. Che con garbo e talento ci ha fatto una carezzina. Brava ragazza, continua!

Se tutti sono d’accordo che Jolanda è proprio figlia d’arte, altri riconoscono il merito di tanta bravura e tenerezza a mamma Ambra:

Per me a volte quando si incontra un figlio o una figlia , si comprende molto anche su come sia la mamma di quel ragazzo/ragazza. La tua ragazza é speciale di suo, ma dietro c’è una mamma speciale .

Merito che anche il suo ex Francesco Renga ha voluto sottolineare, regalando all’attrice in occasione della Festa della Mamma un mazzo di rose rosse accompagnato da una dedica speciale: “Alla mamma più bella del mondo”.

Un biglietto che ha fatto sperare in alcuni un possibile ritorno di fiamma. Ma in realtà, sia Renga che Ambra sono felicemente impegnati: lui con Diana Poloni, lei con Massimiliano Allegri. Proprio l’allenatore della Juve, parlando ai giornalisti in occasione della partita con la Roma, ha dichiarato di amare Roma perché la sua attuale compagna è romana. Anche se, stando alle ultime indiscrezioni, sta cercando casa a Torino per motivi di lavoro. Pare che la decisione di mettere radici nel capoluogo piemontese l’abbia presa insieme ad Ambra. Ora non resta che la conferma di Agnelli per definire il destino della coppia.