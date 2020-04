Ambra racconta cosa fa a casa e si confessa su Francesco Renga e Allegri

editato in: da

Ambra racconta le sue giornate in casa e si confessa su Francesco Renga e Massimiliano Allegri. 42 anni e una lunga carriera alle spalle, l’attrice è stata legata per moltissimi anni al cantate da cui ha avuto due figli: Jolanda e Leonardo. Un grande amore terminato nel 2015, mentre due anni dopo Ambra si è legata all’allenatore.

Oggi l’attrice è felice accanto al suo Max, ma il legame con Renga è ancora molto forte. “Io e Francesco non siamo in conflitto, anzi – ha raccontato l’attrice al Corriere della Sera -; ma dico che la condizione di genitori separati deve portare comportamenti intelligenti: ora bisogna deporre le armi e non recuperarle neanche dopo”. A tenere uniti Francesco e Ambra sono stati proprio i figli: Jolanda, che assomiglia moltissimo alla sua mamma, e Leonardo, che ha le stesse passioni del papà.

“In genere cuciniamo insieme – ha spiegato la Angiolini -, lo chef di casa è Leonardo che ha imparato a usare dal papà panetti di burro a iosa per fare torte dolci e salate, grassissimi snack della mezzanotte. Poi vediamo un sacco di film e facciamo tanti giochi da tavolo, da Monopoli e Scarabeo”.

Ambra ha raccontato di vivere serenamente le giornate in casa con i figli: “La sveglia è alle 7 perché Jolanda ha lezioni tutti i giorni: fa un liceo pubblico – ha rivelato -, il Leonardo, organizzatissimo, sei ore di lezione anche al sabato e non manca mai un prof all’appello. La prima cosa da controllare è se la connessione non è impallata, poi io mi metto a fare le pulizie — sono una maniaca — e abbino la disinfezione all’attività fisica: mentre sbatto coperte e tappetti, cerco di fare squat e flessioni e di essere di aiuto a un corpo che in questo periodo ingerisce cibo in maniera anomala rispetto al solito. Il problema di tutti sarà passare da quella porta quando la riapriranno”.

La Angiolini ha poi confessato che la love story con Massimiliano Allegri procede a gonfie vele. “Siamo vecchio stile, più che videochiamate, preferiamo semplici telefonate – ha spiegato -. Massimiliano è a Livorno con il papà e il figlio piccolo come è giusto che sia. Abbiamo vite complicate: tutti veniamo da una famiglia di appartenenza e quando scoppia un caso del genere i primi affetti dominano su tutto il resto. Anche questo è un modo per diventare grandi in amore… una volta non ero così saggia”.