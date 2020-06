editato in: da

Ambra Angiolini ricorda il periodo più duro della sua carriera in un post Instagram in cui rende omaggio al cinquantesimo Gay Pride. L’attrice, con la consueta sincerità, ha raccontato di aver vissuto un momento complicato in passato dal punto di vista lavorativo, ma di averlo superato anche grazie all’affetto della comunità LGBT.

“Era il World Pride 2000 ed io ero a manifestare per la parità dei diritti #glbt #lgbt – ha scritto Ambra in un post in cui mostra uno scatto di diversi anni fa – […] Non stavo passando un bel periodo, a dir la verità professionalmente parlando, non mi si filava più nessuno. Quella bandiera, invece, sventolava per me anche senza vento. Ripeto e ribadisco che senza l’abbraccio rainbow che dura ormai da più di vent’anni, io forse non avrei capito certe battaglie, non avrei occupato il tempo in cose davvero importanti e non sarei la stessa donna libera che sono oggi. L’amore è amore e che amore! Grazie, sempre”.

Ex volto di Non è la Rai e attrice di successo, Ambra ha saputo reinventarsi, dimostrando di avere un grande talento. Quando divenne famosa, grazie al programma di Gianni Boncompagni, la Angiolini era giovanissima e dovette fare i conti con una fama improvvisa quanto travolgente. “Facevo danza classica – aveva raccontato tempo fa a Il Fatto Quotidiano – e lessi un bando che invitava giovani ragazze a presentarsi a un provino per un programma tv: un pezzo di flamenco rivisitato con sottofondo dei Queen, una cosa folle. Mi ero preparata come se dovessi andare a un saggio accademico e mi ritrovai piccola Bridget Jones a cui non dicono che è cambiato il tema della festa. Alla fine superai qualche ostacolo e mi ritrovai tra le ragazze scelte.“

Da allora molte cose sono cambiate. La Angiolini è cresciuta, ha fatto i conti con il suo passato e ha collezionato successi sia nel privato che nella sua carriera. Per un lungo periodo è stata legata a Francesco Renga da cui ha avuto i figli Leonardo e Jolanda. Attualmente è fidanzata con Massimiliano Allegri, con cui l’amore procede a gonfie vele tanto che si è parlato spesso di un possibile matrimonio.