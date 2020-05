Ambra da Costanzo: il rapporto con Allegri e la gelosia per Renga

editato in: da

Maurizio Costanzo riparte con il suo show L’Intervista, un appuntamento imperdibile per scoprire qualche curiosità in più sui tanti personaggi famosi che sono passati dal suo salottino. La trasmissione torna il giovedì in seconda serata, e circolano già le prime anticipazioni che riguardano Ambra Angiolini.

L’ex ragazza di Non è la Rai è uno dei volti più amati dal pubblico, e in questo periodo è sulla cresta dell’onda. Dopo aver condotto una nuova, difficilissima edizione del Concerto del Primo Maggio, è per un po’ stata in lizza (secondo le indiscrezioni) per prendere le redini de La Vita in Diretta Estate. A quanto pare, in realtà, non sarà lei a guidare lo show estivo, ma tanto è bastato per suscitare l’entusiasmo dei suoi tanti fan. Nel corso della sua chiacchierata con Maurizio Costanzo, davanti alle telecamere di Canale 5, Ambra Angiolini si lascia andare a qualche curiosità sulla sua vita privata.

Inevitabile qualche domanda sul suo ex compagno Francesco Renga, l’uomo con il quale ha condiviso la sua vita per ben 11 anni nonché padre dei suoi due figli Jolanda e Leonardo. Confessandosi, Ambra ha deciso di portare alla luce un dettaglio inedito: “Ero molto gelosa di lui” – spiega l’attrice – “È sempre stato un uomo molto desiderato, molto voluto”. La loro relazione si è conclusa (con grande clamore del gossip) ormai diversi anni fa, e la Angiolini ha trovato un nuovo amore nella sua vita.

Dal 2017 è infatti la compagna di Massimiliano Allegri, ex allenatore della Juventus. La loro storia d’amore, tra siparietti curiosi e molta discrezione, procede a gonfie vele. È la stessa Ambra a parlare del rapporto che ha con Max, svelando anche un dettaglio sulla loro relazione: “Io vivo con i miei figli a Brescia. Lui vive tra Torino, Livorno e Milano, dove ha una figlia”.

Il loro è dunque un amore a distanza? “Ci incontriamo in giro, siamo itineranti“, spiega la Angiolini. D’altronde, oltre ad avere due carriere molto impegnative, entrambi hanno una vita privata piuttosto articolata. Ambra ha infatti deciso di rimanere a Brescia dopo l’addio con Francesco Renga, così da non allontanare i bambini dal loro papà. Allegri, invece, ha sua figlia maggiore Valentina nel capoluogo lombardo, mentre il suo secondogenito Giorgio abita a Livorno. Non sorprende, dunque, che l’allenatore sia sempre in giro.