Ambra Angiolini, Francesco Renga conferma le sue parole. E lei lancia un appello

Francesco Renga conferma quanto Ambra Angolini ha rivelato sul loro rapporto durante l’intervista a Maurizio Costanzo. Nonostante si siano lasciati, sono ancora una famiglia.

In occasione dell’uscita del suo nuovo brano, Insieme: Grandi Amori, Renga ha raccontato al Corriere della Sera che negli ultimi mesi “la parola insieme” ha avuto un significato molto forte tra lui, Ambra e i figli.

“A causa di questa quarantena per 3 settimane ho visto i miei figli solo in video, all’inizio mi è sembrato giusto che stessero con Ambra, perché era qui a Brescia da sola. Poi hanno fatto avanti e indietro. Anche se Ambra e io non stiamo più assieme e abbiamo altre relazioni, ci vediamo spesso. Insomma, non abbiamo mai perso il senso di famiglia. Anzi, noi quattro siamo ancora una famiglia“.

Dunque, il legame tra Ambra e Francesco è ancora molto forte, sebbene i due si siano separati nel 2015 dopo 11 anni d’amore e due figli. Ambra aveva confessato a Costanzo che un tempo era molto gelosa di Renga e delle sue fan. Della storia che hanno vissuto insieme è rimasto ancora molto, nonostante lei sia legata sentimentalmente a Massimiliano Allegri e lui a Diana Polloni.

Tra loro e i loro figli c’è un senso di famiglia. Tra l’altro Ambra e Renga insieme hanno lavorato a un progetto benefico, SOStieni Brescia. Racconta il cantante: “L’idea è nata da Ambra che in queste cose ha una marcia in più. Brescia ha sempre dimostrato la sua generosità e le sue radici ben salde. Il Comune sta coordinando gli interventi: all’inizio le donazioni sono andate agli ospedali, ora ci si dirige verso chi è in difficoltà economica. Vedere le immagini di Brescia deserta sulle note di “Angelo” è stato potente”. In tutto sono stati raccolti 2 milioni di euro.

Nella intervista del 21 maggio a Costanzo, la Angiolini ha lanciato anche un altro appello, ma questa volta per se stessa. Infatti, non ha nascosto il suo desiderio di ritornare in tv, alle origini della sua carriera, magari ora come autrice, dopo l’esperienza positiva del Concerto del Primo Maggio.

“Che cosa voglio fare da grande? Mi piace molto scrivere… Il Concerto del Primo Maggio sono riuscita a firmarlo come autrice e la cosa che mi ha emozionato di più è stata vedere nei titoli di testa “scritto da…” con il mio nome: mi è partito il cuore… Se qualcuno mi incoraggiasse, proverei… Magari sono meglio che da altre parti!“