L’Allieva, Lino Guanciale commenta su Instagram il finale di stagione

Lino Guanciale commenta su Instagram il finale di stagione dell’Allieva 3 con l’attesissimo matrimonio fra Claudio Conforti e Alice Allevi, interpretata da Alessandra Mastronardi. La serie tv ha ottenuto un enorme successo e l’ultima puntata è stata seguita da 5.105.000 spettatori pari al 21,3% di share. Un vero e proprio record per uno show che ha appassionato il pubblico che ora chiede a gran voce la quarta stagione.

Guanciale ha voluto celebrare il finale di stagione dell’Allieva pubblicando un messaggio nelle Stories di Instagram. L’attore ha postato una foto del cast della serie, scrivendo: “Alice e CC sono vostri, come l’amore e la leggerezza che hanno saputo portare nelle vostre case. Grazie per il sostegno che ci avete sempre dimostrato! Abbraccio forte tutte le persone che hanno lavorato per #lallieva3, soprattutto nella complessissima fase del post prima ondata”.

La terza stagione della serie si è conclusa con il coronamento del sogno d’amore di Alice Allevi e Claudio Conforti. I due si sono finalmente sposati, circondati dagli amici più cari. I fan dello show intanto si chiedono se ci sarà una quarta stagione dell’Allieva. Difficile dirlo, soprattutto perché qualche tempo fa la stessa Mastronardi aveva affermato che il cerchio si sarebbe chiuso con la terza stagione. “Io e Lino abbiamo deciso di mettere un punto – aveva raccontato a Io Donna -. A un certo momento bisogna averne il coraggio, e lo dico pure da spettatore: ero una fan sfegatata di Grey’s Anatomy, dopo quindici anni… Basta!”. In una successiva intervista a Repubblica però l’attrice ha parlato in modo criptico della fine della serie con la terza stagione: “Forse sì o forse no – ha detto -. Ci sono tanti punti interrogativi”.

Gli episodi dell’Allieva 3 sono stati ispirati a due libri della scrittrice Alessia Gazzola: Arabesque e Un po’ di follia in primavera. C’è però un altro romanzo, edito nel 2018 e intitolato Il ladro gentiluomo che sarebbe perfetto per gli episodi della quarta stagione. Nel romanzo Alice, in crisi con Claudio, continua il dottorato a Domodossola. Non è ancora chiaro, dunque, se Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale torneranno insieme sul set per girare nuovissimi episodi, di certo dietro le telecamere è nata un’amicizia fortissima che continuerà anche dopo la fine dello show.