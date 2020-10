L’Allieva 3 ultima stagione: Alessandra Mastronardi e Lino Guanciale potrebbero ripensarci

editato in: da

L’Allieva 3 sarà l’ultima stagione della fiction? Alessandra Mastronardi qualche mese fa aveva annunciato la fine della serie tv tratta dai libri di Alessia Gazzola con protagonisti l’attrice e il collega Lino Guanciale.

“Io e Lino abbiamo deciso di mettere un punto – aveva rivelato a Io Donna all’inizio dell’estate -. A un certo momento bisogna averne il coraggio, e lo dico pure da spettatore: ero una fan sfegatata di Grey’s Anatomy, dopo quindici anni… Basta!”. La serie tv si sarebbe potuta concludere con il finale della seconda stagione de L’Allieva in cui Alice raggiunge Claudio all’aeroporto per chiedergli di non partire. I due poi scappano via, mano nella mano, dopo aver saputo dell’attentato contro Sergio. Terminare lo show così però avrebbe lasciato l’amaro in bocca ai fan che si sono appassionati allo show.

Nella terza stagione dell’Allieva, come anticipato dalla Mastronardi, verranno tirate le fila e ogni personaggio avrà la sua risoluzione. Ma se non fosse finita qui? Dopo i mesi estivi, che hanno segnato anche le nozze di Lino Guanciale con Antonella Liuzzi, qualcosa potrebbe essere cambiato. In una nuova intervista a La Repubblica, Alessandra Mastronardi ha risposto alla fatidica domanda. La stagione numero 3 sarà l’ultima dell’Allieva? La risposta è stata piuttosto criptica: “Forse sì o forse no – ha detto -. Ci sono tanti punti interrogativi”.

Un bel passo indietro rispetto a mesi fa quando la Mastronardi e Guanciale si dicevano pronti ad abbandonare L’Allieva. Non è ancora chiaro cosa accadrà dunque, di certo le premesse per una quarta stagione ci sono tutti. I nuovi episodi della serie tv infatti sono ispirati a due libri di Alessia Gazzola: Arabesque e Un po’ di follia in primavera. Esiste però un altro romanzo, pubblicato nel 2018 e intitolato Il ladro gentiluomo che potrebbe essere al centro di una nuova stagione dello show. Nel libro Alice, in crisi con Claudio, viene trasferita altrove per continuare il suo dottorato e arriva a Domodossola. Non resta che capire se questi sviluppi della storia verranno inseriti nei nuovi episodi de L’Allieva 3 o se potrebbero costituire la base di partenza per una quarta stagione con Lino Guanciale e Alessandro Mastronardi.