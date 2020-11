All Together Now, tutti pazzi per Eki: Michelle Hunziker e Anna Tatangelo si emozionano

editato in: da

La sfida si fa sempre più avvincente, ad All Together Now: siamo arrivati alla quarta puntata e i concorrenti sentono la tensione crescere, in vista della finale che si avvicina. Michelle Hunziker, splendida padrona di casa, conquista ancora una volta il pubblico e i giudici mettono in campo quel pizzico di severità che ancora sembrava mancare.

L’appuntamento di mercoledì 25 novembre si è aperto in maniera sensazionale, con l’ingresso in scena dei veri protagonisti di questa edizione di All Together Now: stiamo parlando naturalmente della giuria, formata da Francesco Renga, Anna Tatangelo, Rita Pavone e J-Ax. Con loro, la bellissima Michelle Hunziker, ancora una volta alla guida dello show. La conduttrice ha sfoggiato un incantevole abito da sera color vinaccia ripreso su un fianco, abbinato ad un paio di sandali dal tacco vertiginoso e ad un’acconciatura di classe, con i capelli raccolti in una coda bassa.

Il look di Michelle, romantico ed elegantissimo, è la perfetta contrapposizione di quelli portati in scena dalla Tatangelo e dalla Pavone. Entrambe hanno fatto una scelta molto più rock: Anna ha indossato una maxi maglia e degli stivali leopardati al ginocchio, mentre Rita ha preferito un tailleur fantasia sui toni del beige e del marrone. Ma le loro affinità sembrano finire proprio in fatto di abbigliamento, perché anche questa volta hanno avuto pareri piuttosto contrastanti nel corso della puntata.

Chi ha messo tutti d’accordo – giuria e Muro – è stato Eki: artista di strada di origini indonesiane e ormai da anni trasferitosi in Italia, ha deciso di partecipare ad All Together Now con l’intenzione di vincere il montepremi e utilizzarlo per pagare le spese di istruzione delle sue nipotine, ancora a Giacarta. La sua voce incredibile, la sua presenza sul palco e una genuinità che traspare da ogni sua parola hanno conquistato il pubblico, ma anche Michelle e Anna, che non sono riuscite a nascondere la loro emozione.

Eki si è presentato in studio intonando Tappeto di Fragole, brano dei Modà, sfidando così J-Ax che la volta precedente gli aveva chiesto di cantare in italiano. Prova difficile, per lui, ma decisamente superata: per la prima volta in questa edizione, il Muro non ha esitato nel dare un bellissimo 100 al concorrente, voto confermato dai giurati. E i complimenti non si sono fatti attendere, assieme all’emozione di tutti i presenti. In molti hanno ceduto alle lacrime, e persino Michelle si è lasciata travolgere dalla commozione.