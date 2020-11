All Together Now, la storia di Antonio Marino che ha emozionato i giudici

editato in: da

Forti emozioni e storie importanti ad All Together Now, il programma di Michelle Hunziker che è tornato in una nuova veste con i giudici Anna Tatangelo, Francesco Renga, J Ax e Rita Pavone. A commuovere sono sopratutto le storie personali dei concorrenti, come quella di Antonio Marino, vocal coach che ha rischiato di non cantare più a causa di un carcinoma alla tiroide.

38 anni e una passione per la musica, Antonio Marino ha emozionato i giudici con il suo talento e una grande forza. “All Together Now rappresenta per me la mia ultima occasione”, ha confessato nella clip girata poco prima di esibirsi sul palco dello show, presentato da Michelle Hunziker. “Vivo di musica – ha raccontato -. All Together Now è il mio nuovo inizio. Un anno e mezzo fa pensavo che non avrei più potuto cantare, Avevo deciso di fare una ecografia alla tiroide e lì scoprii che avevo un carcinoma al quarto stadio. Sono stato operato d’urgenza – ha aggiunto -. Quando mi sono svegliato parlavo normalmente, non avevo avuto danni alle corde vocali, però non riuscivo a cantare. Ho avuto uno shock. Non sapevo se avrei continuato a vivere perché non ce l’ho un piano B. Ma piano piano ce l’ho fatta”.

Sul palco di All Together Now, Antonio Marino ha avuto la sua rivincita. L’esibizione del 38enne napoletano ha emozionato i giudici Anna Tatangelo, Francesco Renga, J Ax e Rita Pavone, ma anche gli esperti del muro. Così tanto che il concorrente ha totalizzato 100 punti, ossia il punteggio massimo che possono raggiungere i cantanti in gara. “Mi sento come se fosse l’ultima volta che canto, ma non perché ho paura – ha confessato -. Io non ho più paura. Adesso che posso cantare di nuovo sono la persona più felice del mondo”.

Non è la prima volta che Antonio Marino si esibisce i tv. Nel 2008 aveva partecipato alla prima edizione di X Factor, entrando nella squadra degli over 25 guidata da Simona Ventura, dieci anni dopo, nel 2018, era stato scelto per partecipare a The Voice. All Together Now rappresenta la sua sfida più grande e la voglia di trovare finalmente un riscatto.