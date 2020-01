All Together Now: chi è Sonia Mosca, vincitrice dello show di Michelle Hunziker

editato in: da

Michelle Hunziker e J-Ax hanno incoronato Sonia Mosca vincitrice della seconda edizione di All Together Now. La 28enne ha trionfato nella trasmissione, battendo in finale gli altri concorrenti. Classe 1992, la giovane cantante si è scontrata con Enrico Bernardo e ha conquistato il premio di 50 mila euro, ottenendo ben 96 punti dal muro, contro i 71 del suo sfidante.

A decretare la vittoria di Sonia la canzone I love the Lord, che ha convinto più di When a man loves a woman, portata da Enrico. La Mosca ha trionfato ad All Together Now affrontando una sfida dopo l’altra. Prima contro Matteo Mastracco, poi Rosetta Falzone, la 61enne che era riuscita a conquistare anche J-Ax dopo un iniziale dubbio del rapper.

Nel corso della finale di All Together Now, Sonia ha duettato anche con Gigi D’Alessio, ospite dello show di Michelle Hunziker. Classe 1992, la ragazza dai capelli ricci arriva da Castellammare di Stabia e da tempo sta cercando di affermarsi nel mondo della musica. Nel 2009 ha preso parte a Ti lascio una canzone, celebre programma condotto da Antonella Clerici. In seguito ha cercato di accedere alle finali di X Factor. Dopo aver convinto i giudici Mara Maionchi, Simona Ventura e Morgan però è stata esclusa ai Bootcamp.

All Together Now rappresenta per lei una seconda occasione e il modo perfetto per iniziare una carriera nello spettacolo. “Sono stata ferma per tanti anni perché non avevo più il coraggio di fare nulla – ha confessato -. Non credevo in me e la musica mi faceva quasi paura, ma ho vinto e voglio vincere ancora. Con questi 50.000 euro posso finalmente pensare a un mio progetto e realizzare il mio sogno da sempre”.

Fra i momenti più emozionanti della finale di All Together Now, la proposta di nozze di Vittorio Grigolo alla fidanzata Stefania Seimur. “Non so neanche se ti sta – ha detto il tenore, inchinandosi di fronte alla modella -, ho rubato un anello che avevi in bagno”. Una scena che ha commosso anche i conduttori J-Ax e Michelle Hunziker.