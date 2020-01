All Together Now, Sonia Mosca nella bufera: il retroscena su Gigi D’Alessio

editato in: da

Sonia Mosca, vincitrice di All Together Now, è finita al centro delle polemiche a causa di un video con Gigi D’Alessio. La giovane di Castellammare di Stabia ha trionfato nello show condotto da Michelle Hunziker, assicurandosi il primo premio da 50 mila euro. Non tutti però hanno apprezzato la sua vittoria e molti hanno affermato sui social che Sonia avrebbe finto di non conoscere il compagno di Anna Tatangelo, anche se i due in passato hanno già duettato insieme.

Come sappiamo bene nel passato di Sonia Mosca c’è una partecipazione a Ti lascio una canzone, programma condotto di Antonella Clerici. La ragazza ha anche preso parte a X Factor, senza però riuscire a convincere i giudici dello show, in particolare Morgan. All Together Now è stato la sua occasione di riscatto, ma molti sono convinti che la ragazza non sia stata completamente sincera con il pubblico.

Nel corso della serata condotta da Michelle Hunziker e J-Ax infatti Sonia Mosca ha duettato con Gigi D’Alessio, super ospite della puntata finale. I due artisti si sono esibiti sulle note di Un nuovo bacio, celebre brano del cantante napoletano. La concorrente è apparsa molto emozionata e commossa sul palco, probabilmente per via della presenza di un personaggio così famoso.

Poco dopo il duetto però su Twitter e Instagram sono apparsi alcuni video, risalenti al 2010, in cui Sonia canta con D’Alessio. “Perché fare i falsi quando avevano già duettato insieme”, ha scritto un utente sui social, postando uno scatto che ritrae la vincitrice di All Together Now sul palco di un concerto con Gigi.

Nel frattempo Michelle Hunziker si è complimentata ancora una volta con Sonia Mosca, mentre la ragazza ha commentato la sua vittoria ad All Together Now. “Non ci credo, non lo avrei mai immaginato al primo provino, non ero coraggiosa – ha detto -. Ho vinto e voglio vincere ancora… La voce ha abbattuto tutte le barriere della mia testa. Con questi 50mila euro finalmente posso realizzare il mio sono di sempre”.